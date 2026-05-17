मध्य प्रदेश के 27 जिलों में बरसने वाली है आग, 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार
मध्यप्रदेश में गर्मी के डबल डोज से 5 दिन राहत नहीं, 27 जिलों में बढ़ सकता है 3 डिग्री तक तापमान. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 6:08 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में गर्मी का डबल डोज जारी है लेकिन आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा. अगले 4 दिनों तक आधे मध्य प्रदेश में हीटवेव लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर देगी. मौसम विभाग ने 18 मई को ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 27 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी है.
15 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार
प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी छतरपुर जिले में पड़ रही है. यहां दिन का तापमान 44.2 डिग्री तक पहुंच गया. इसके अलावा प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री से उससे अधिक दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से आने वाले 5 दिनों तक कोई भी राहत की उम्मीद नहीं है, बल्कि इस दौरान तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोत्तरी हो सकती है.
18 मई को इन जिलों में बरसेगी आग
मौसम विभाग ने 18 मई को प्रदेश के करीबन 27 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा के अलावा नीमच, मंदसौर, रतलाम, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिले में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है.
19 मई को इन जिलों में चलेगी हीटवेव
19 मई को प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, मैहर, कटनी, सतना, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी अशोकनगर, गुना, विदिशा शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड जिले के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है.
20 मई के लिए इन जिलों के लिए अलर्ट
20 मई को प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, मैहर, कटनी, सतना, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी अशोकनगर, गुना, विदिशा शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड जिले के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है.
21 मई को हीटवेव की चपेट में रहेंगे ये जिले
21 कई को प्रदेश के नर्मदापुरम, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, मैहर, कटनी, सतना, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, गुना, विदिशा शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड जिले में तेज धूप के साथ हीटवेव भी चलेगी.
'5 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर'
मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के मुताबिक, "अभी बहुत जल्द गर्मी से राहत की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है. अगले 5 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोत्तरी होगी. प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान पिछले 24 घंटों में छतरपुर के नौगांव में 44.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा खंडवा-विदिशा में 44.1, बैरसिया भोपाल में 43.9, सागर में 43.6, निवाड़ी में 43.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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प्रदेश के 15 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है. उधर राजगढ़ में रात का तापमान भी 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसी तरह गुना, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी में भी 28 डिग्री से ज्यादा रात का तापमान रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.