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मध्य प्रदेश में गर्मी नहीं बरसा पाएगी आग, 9 अप्रैल तक राहत, बारिश का येलो अलर्ट

भोपाल: मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज गर्मी से लोगों को राहत रहेगी. 7 अप्रैल से उत्तर पश्चिमी भारत में बन रहे एक और साइक्लोर सकुर्लेशन के चलते प्रदेश के करीबन 30 जिलों में गरज के साथ बारिश होगी. प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चलेंगी. मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला बालाघाट मैहर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश हो सकती है.

9 अप्रैल के बाद लौट सकती है गर्मी

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के मुताबिक "एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर बना हुआ है. इसकी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार नमी आ रही है. इसके चलते प्रदेश में लगातार तेज हवा और बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है. हालांकि 9 अप्रैल तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा. 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है."

एमपी 9 अप्रैल तक गर्मी से राहत (ETV Bharat)

6 अप्रैल को प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, कटरी, उमरिया, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट जिलों में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है.