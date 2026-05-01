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टी-शर्ट पर प्रेमिका की फोटो, कलाई पर टैटू.. बेवफाई मिली तो बिजली के खंभे पर चढ़ा मध्य प्रदेश का युवक

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र में मकराईन के पास एक हैरान करने वाली घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया. एक युवक प्रेम में निराश होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया और वहीं आत्महत्या की कोशिश करने लगा. युवक ने हाथ में पेट्रोल का डिब्बा, चाकू और लाइटर भी साथ रखा था. स्थानीय लोगों ने देखते ही पुलिस को सूचना दी.

आत्महत्या की कोशिश: युवक मध्य प्रदेश के इंदौर से डेहरी क्षेत्र के मकराईन गांव पहुंचा था. वह अपनी प्रेमिका से मिलने और उसकी बेवफाई का बदला लेने के मूड में था. खंभे पर चढ़कर उसने गले में फंदा डाल लिया और खुद को लटकाने की कोशिश की. आसपास के लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए.

रोहतास में मध्य प्रदेश का युवक (ETV Bharat)

पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाई जान: स्थानीय लोगों की सूचना पर डालमियानगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से युवक को किसी तरह खंभे से नीचे उतारा गया. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद उसे तुरंत सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

प्रेम संबंध टूटने से आया डिप्रेशन: युवक ने बताया कि उसका अपनी प्रेमिका से मात्र ढाई महीने का प्रेम संबंध था. दोनों इंदौर की एक बिस्कुट फैक्ट्री में साथ काम करते थे. प्रेमिका ने शादी का वादा भी किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले से वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में है. इससे टूटकर युवक इंदौर से रोहतास पहुंचा और आत्महत्या करने का फैसला कर लिया.

"मेरी प्रेमिका भी इंदौर के एक बिस्कुट फैक्ट्री में मेरे साथ काम करती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से उससे संपर्क टूट गया है. फोन करने पर जानकारी मिली कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ है. ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं डिप्रेशन में आकर इंदौर से यहां चला आया और फिर आत्महत्या की कोशिश की."-प्रेमी युवक

शरीर पर प्रेमिका के नाम का टैटू: स्थानीय राहुल प्रकाश ने बताया कि युवक ने अपनी कलाई पर प्रेमिका का नाम टैटू बनवाया हुआ है और जो टी-शर्ट पहने हुए था, उस पर भी प्रेमिका की तस्वीर लगाई हुई थी. उसकी इस हरकत को देखकर ग्रामीण हैरान थे, क्योंकि मकराईन जैसे ग्रामीण इलाके में ऐसी घटना पहली बार देखने को मिली.