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80 साल बाद भी टोंक में नहीं गूंजी रेल की सीटी, सांसद मीणा ने लोकसभा में उठाई दशकों पुरानी मांग

नई दिल्ली/टोंक: आजादी के 79-80 साल बाद भी राजस्थान के टोंक जिले का मुख्यालय रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है. इस क्षेत्र में हर लोकसभा चुनाव में रेल को बड़ा मुद्दा बनाया जाता रहा, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. टोंक की इस पुरानी मांग को टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में फिर से उठाया.

सांसद मीणा ने सदन में कहा, “मैं उस अभागे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां के लोगों ने आज तक अपने शहर में रेल नहीं देखी. हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए, मरीजों को इलाज के लिए और किसानों को रेल सुविधा के लिए जयपुर या कोटा जाना पड़ता है." उन्होंने केंद्र और राजस्थान में भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार होने के बावजूद टोंक की जनता को न्याय न मिलने का मुद्दा उठाया. सरकार के नारों ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘सबका प्रयास’ का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने सरकार के वादों पर भरोसा किया है, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस भरोसे को टूटने न दिया जाए.