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80 साल बाद भी टोंक में नहीं गूंजी रेल की सीटी, सांसद मीणा ने लोकसभा में उठाई दशकों पुरानी मांग

सांसद हरीश चंद्र मीणा ने लोकसभा में टोंक को अजमेर-नसीराबाद रेल लाइन से जोड़ने की पुरानी मांग दोहराई.

सांसद हरीश चंद्र मीणा
सांसद हरीश चंद्र मीणा (Photo Source- Sansad TV)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 6:49 PM IST

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नई दिल्ली/टोंक: आजादी के 79-80 साल बाद भी राजस्थान के टोंक जिले का मुख्यालय रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है. इस क्षेत्र में हर लोकसभा चुनाव में रेल को बड़ा मुद्दा बनाया जाता रहा, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. टोंक की इस पुरानी मांग को टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में फिर से उठाया.

सांसद मीणा ने सदन में कहा, “मैं उस अभागे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां के लोगों ने आज तक अपने शहर में रेल नहीं देखी. हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए, मरीजों को इलाज के लिए और किसानों को रेल सुविधा के लिए जयपुर या कोटा जाना पड़ता है." उन्होंने केंद्र और राजस्थान में भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार होने के बावजूद टोंक की जनता को न्याय न मिलने का मुद्दा उठाया. सरकार के नारों ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘सबका प्रयास’ का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने सरकार के वादों पर भरोसा किया है, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस भरोसे को टूटने न दिया जाए.

हरीश चंद्र मीणा ने लोकसभा में उठाई टोंक में रेल की मांग (Video Source- Sansad TV)

इसे भी पढ़ें- सदन में उठी किसानों से जुड़ी मांगें, विधायक हरीश मीणा और बलवान पूनिया ने उठाया यह मुद्दा

सांसद ने की अपील: सांसद मीणा ने पुरजोर मांग की कि टोंक को अजमेर से वाया नसीराबाद रेल लाइन के माध्यम से जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि बिना रेल कनेक्टिविटी के इस क्षेत्र का औद्योगिक और सामाजिक विकास संभव नहीं है. टोंक जिला आज भी देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में शुमार है, जहां आजादी के बाद से रेल की पटरी नहीं बिछ पाई. अंत में सांसद ने सदन और सरकार से अपील की कि टोंक जिले को रेल मार्ग से जोड़कर यहां के गरीब और पिछड़े लोगों के साथ न्याय किया जाए, ताकि टोंक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके और यहां रेल इंजन की सीटी गूंजे.

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लोकसभा में उठाई मांग
TONK RAIL CONNECTIVITY ISSUE

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