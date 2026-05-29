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जयपुर कूच के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती, 3 PSO हटाए

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी.

Benival, accompanied by security
सिक्योरिटी के साथ बेनीवाल (Source- Hanuman Beniwal SM)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 10:34 PM IST

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जयपुर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) प्रमुख और नागौर सांसद बेनीवाल की सुरक्षा से तीन पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) हटाए गए हैं. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. खासकर तब जब हाल ही में बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर कूच किया था. राज्य सरकार ने बेनीवाल की सुरक्षा में 3 पीएसओ को कम किया है.

'पहले भी बिना मांगे दी सुरक्षा': सुरक्षा कम किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने कभी भी सरकार से सुरक्षा की मांग नहीं की थी. उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती आंदोलन के दौरान तत्कालीन इंटेलिजेंस डीजी संजय अग्रवाल ने उन्हें फोन कर उनकी जान को खतरा होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद सरकार की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी. बेनीवाल ने कहा, 'जयपुर से चार AK-47 कमांडो लगाए गए थे, नागौर से दो जवान और दो पिस्टलधारी पीएसओ तैनात किए गए थे. कुल 8 सुरक्षाकर्मी मेरे साथ लगाए गए थे. मैंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी. मैंने अधिकारियों से यह भी पूछा था कि आखिर मुझे किससे खतरा है?' उन्होंने आगे कहा कि वे हमेशा सरकारों, प्रभावशाली लोगों और गैंगस्टरों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. इसी कारण पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं. उन्होंने झोटवाड़ा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि संभवतः उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी थी. अब सुरक्षा क्यों हटाई गई है, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है.

पढ़ें: हनुमान बेनीवाल के बयान पर भड़की भाजपा, मदन राठौड़ बोले- ऐसे नेताओं का हो सामाजिक बहिष्कार

जयपुर कूच के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल: दरअसल, हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का आह्वान किया था. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा और आरएलपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे. जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की थी, जबकि बेनीवाल लगातार सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते रहे. जयपुर कूच के दौरान बेनीवाल ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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