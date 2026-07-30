ETV Bharat / state

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेल परियोजनाओं को लेकर लोकसभा में उठाई आवाज, रेल मंत्री ने दी अहम जानकारी

मेड़ता रोड-नागौर-बीकानेर रेल लाइन के दोहरीकरण का FLS पूरा. नागौर-फलोदी नई रेल लाइन के सर्वे का काम शुरू.

MP Hanuman Beniwal
लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल (Photo Credit : Hanuman Beniwal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर: सांसद हनुमान बेनीवाल ने पश्चिमी राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में उठाए. उनके सवाल के जवाब में रेल मंत्री की ओर से मेड़ता रोड-नागौर-बीकानेर रेल लाइन के दोहरीकरण और नागौर-फलोदी नई रेल लाइन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. सांसद बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है.

रेल मंत्रालय के जवाब के अनुसार मेड़ता रोड-नागौर-बीकानेर के बीच करीब 173 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे यानी FLS पूरा हो चुका है. इसके साथ ही परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR भी तैयार कर ली गई है. यह परियोजना नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

नागौर-फलोदी के बीच रेल लाइन सर्वे को मंजूरी : वहीं, नागौर-फलोदी के बीच करीब 148 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए भी फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. नई रेल लाइन बनने से नागौर और फलोदी के बीच रेल संपर्क मजबूत होने के साथ पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दोनों परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इनसे रेल संपर्क बेहतर होने के साथ माल परिवहन को गति मिलेगी और पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. इसके अलावा इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है. बेनीवाल ने इन रेल परियोजनाओं को सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया है. पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और सीमावर्ती क्षेत्रों को देखते हुए बेहतर रेल नेटवर्क का महत्व और बढ़ जाता है. ऐसे में इन परियोजनाओं को जल्द आगे बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है.

पढ़ें : नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-नंदुरबार रेल लाइन डीपीआर मंजूर, सांसद जोशी बोले–आदिवासी अंचल का होगा विकास

रेल मंत्रालय ने साफ की तस्वीर : रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि DPR तैयार होने के बाद आवश्यक अनुमोदनों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा. यानी फिलहाल दोनों परियोजनाओं में सर्वे और परियोजना रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जरूरी स्वीकृतियां मिलना बाकी हैं.

सांसद बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार इन दोनों रेल परियोजनाओं की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाई है. उन्होंने कहा कि वे इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति और निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष लगातार प्रभावी पैरवी करते रहेंगे. मेड़ता रोड-नागौर-बीकानेर रेल लाइन के दोहरीकरण और नागौर-फलोदी नई रेल लाइन को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से सामने आई यह जानकारी पश्चिमी राजस्थान के रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब क्षेत्र के लोगों की नजर इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरियों और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने पर रहेगी.

TAGGED:

NEW RAIL PROJECT IN NAGAUR
MP HANUMAN BENIWAL
मेड़ता रोड नागौर बीकानेर
NAGAUR PHALODI NEW RAIL LINE
BENIWAL IN LOK SABHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.