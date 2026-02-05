ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलें चौपट, खेतों में पहुंच जगदीश देवड़ा ने किसानों से कही बड़ी बात

मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में तीन दिन पहले जमकर ओलावृष्टि हुई और रबी की सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं. ओलावृष्टि से यहां अफीम, गेहूं, चना और सरसों के अलावा चिया की फसलें चौपट हो गई हैं. प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान हैं और सरकार से शत प्रतिशत मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

मंदसौर/शहडोल: प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश से किसानों पर आसमानी आफत टूट पड़ी है. बारिश ने जहां फसलों को बर्बाद तो किया ही साथ ही ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई हैं. चंबल अंचल, मालवा और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलों ने फसलों को तबाह कर दिया है. बादल, बारिश और कोहरे का असर फसलों पर लगातार देखने को मिल रहा है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक महकमा लगातार किसानों के बीच पहुंच रहा है और सर्वे का आश्वासन दे रहा है.

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बीते दिन अपनी विधानसभा मल्हारगढ़ में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे. जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम गोपालपुर, अड़ मालिया, झारडा, किशनगढ़, किट्टू खेड़ी और खेजड़ी का दौरा करते हुए इन गांवों के किसानों के खेतों में पहुंचे. उन्होंने यहां ओलावृष्टि से चौपट हुई अफीम, गेहूं, चना और सरसों के अलावा चिया की फसलों का जायजा लिया.

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया दौरा

उप मुख्यमंत्री ने दिया मदद का आश्वासन

खराब हुई फसलों को देखने के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों को सरकारी मदद का आश्वासन दिया है. मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने माना कि इलाके में प्राकृतिक आपदा से कई जगहों पर शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि "लुनाई और चिरई के पहले ओलों की बरसात से अफीम की फसलें ठूंठ में तब्दील हो गई हैं. प्राकृतिक प्रकोप से गेहूं, चना और सरसों के साथ दूसरी तमाम फसलों में हुए नुकसान के लिए उन्होंने प्रशासनिक अमले को सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं."

'किसानों के साथ खड़ी है सरकार'

जगदीश देवड़ा ने कहा कि "सरकार इस दुख की घड़ी में किसानों की पूरी मदद करेगी. सरकार तत्काल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित किसानों को आरबीसी के नियमों के मुताबिक फसल का मुआवजा देगी. अफीम फसल के नुकसान के लिए भी राज्य की सरकार केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति के साथ ही उनके लाइसेंस बहाली में भी मदद मिल सके. सरकार मुआवजा राशि के वितरण के साथ ही फसल बीमा की भरपाई की भी तत्काल कार्रवाई करेगी.

कोहरे बारिश में कृषि वैज्ञानिक की किसानों को सलाह

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बी के प्रजापति बताते हैं कि "वैसे को कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद हैं. कोहरा गिरेगा तो ठंड पड़ेगी और कुछ फसलों के लिए यह अच्छा है. खासकर गेहूं की फसल की बात करें तो अभी ज्यादातर जगहों पर कहीं गेहूं में बालियां निकल रही हैं, कहीं बालियान आ चुकी है तो उसमें दाने पड़ रहे हैं और अगर अच्छी ठंड होगी तो दाने मोटे होंगे चमकदार होंगे और फसल की पैदावार बढ़ेगी इसलिए ठंड की फसलों के लिए ठंडी जरूरी है."

शहडोल में फसलों को बारिश से खतरा

जहां तक बारिश की बात है अगर हल्की-फुल्की बारिश हो रही है ओला नहीं गिर रहा है, बहुत मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है तो किसानों के लिए और अच्छी बात है कि उनकी फसलों को पानी मिल रहा है. उनकी लागत बचेगी उनको सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और प्राकृतिक तौर पर बारिश का पानी जब फसलों पर पड़ेगा तो फसलों में भी ग्रोथ अच्छा होगा."

अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो जरूर फसलों में रोग कीट व्याधि का प्रकोप हो सकता है कि सतत अपनी फसलों की निगरानी करते रहें. अगर कुछ ऐसा दिखता है तो जल्द ही उसका उपाय करें, जिससे फसल की उत्पादन क्षमता कम ना हो."

शहडोल में लगातार बदल रहा मौसम

लगातार बदल रहा मौसम

शहडोल में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. पिछले एक हफ्ते से आसमान में बादल दिख रहे हैं. सोमवार की शाम को हल्की-फुल्की बारिश भी हुई. मंगलवार को शाम को एक बार फिर बारिश का माहौल बना लेकिन बारिश नहीं हुई, ठंडी हवाएं चल रही थी और बुधवार को सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है. जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई.