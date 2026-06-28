ओवरब्रिज का उद्घाटन किए बिना ही लौटना पड़ा सांसद को, कार्यक्रम को लेकर शहर में बांटे गए थे पीले चावल
ओवरब्रिज के लोकार्पण के लिए लगाए गए टेंट और मंच का उपयोग बाद में छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए किया गया.
Published : June 28, 2026 at 9:18 PM IST
बारां: जिला मुख्यालय पर क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह के दौरे के दौरान रविवार को करीब आधा दर्जन कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम सांसद के कार्यक्रमों में तय था. जिसमें 35 करोड़ रुपए की लगत से बने बहुप्रतीक्षित आरओबी व 55 करोड़ की लागत से बनाए गए जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी शामिल था. हालांकि ऐन वक्त पर तय समय से कुछ समय पूर्व ही दोनों कामों के लोकार्पण कैंसिल होने की खबर ने सब को चौंका दिया.
जबकि दोनों जगह टेंट, माइक, स्टेज, कुर्सियों वगैरह की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी थी. यहीं नहीं, लोगों का वहां पहुंचना भी शुरू हो गया था. जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंच चुके थे मगर दोनों विकास कार्यों का लोकार्पण नहीं होने से शहर समेत जिले में काफी चर्चाएं रही. इस सारे घटनाक्रम से कुछ नेताओं के चेहरों पर खुशी की झलक थी तो कुछ के चेहरे मुरझाए से नजर आए.
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तय कार्यक्रम के अनुसार सांसद दुष्यंत सिंह को फीता काटकर पुल का लोकार्पण करना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका. हालांकि सांसद अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत ओवरब्रिज से होकर गुजरे, लेकिन औपचारिक उद्घाटन किए बिना ही उन्हें लौटना पड़ा. इससे मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भी चर्चा का माहौल बना रहा. उधर, ओवरब्रिज के लोकार्पण के लिए लगाए गए टेंट और मंच का उपयोग बाद में छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए किया गया.
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सांसद दुष्यंत सिंह ने छात्रावास का लोकार्पण कर अन्य निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लिया. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने कहा कि हमारे पास में रोक लगाने जैसी कोई सूचना नहीं है. जिला अस्पताल भवन व झालावाड़ रोड़ ओवर ब्रिज में कुछ कमियां थीं, जिसके चलते लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं. दोनों जगह काम पूरे होने के बाद फिर से नई तिथि निर्धारित करके लोकार्पण किए जाएंगे.