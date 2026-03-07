ETV Bharat / state

ट्रैक्टर खरीदने निकले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 1 गंभीर

ट्रैक्टर खरीदने निकले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ( IANS )

रिपोर्ट : सोनू श्रीवास्तव गुना : मध्यप्रदेश के गुना में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. धरनावदा थाना क्षेत्र की झागर चौकी क्षेत्र में हुए हादसे में एक 7 वर्षीय बालक सहित पिता और भाई की जान चली गई. परिजनों ने बताया कि सभी लोग नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए गुना जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. तीन की मौके पर मौत, 1 गंभीर मृतक में मुकेश भील 25 वर्ष, शंकर भील 45 वर्ष व दीपक 7 वर्ष शामिल है. वहीं, 28 साल के बाबूलाल को गंभीर चोटें आई हैं और उसे जिला अस्पताल गुना ले जाया गया है. यहां घायल का उपचार जारी है और उसे होश आ गया है. घटना के बाद मृतकों के शव काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे, वहीं, घायल भी मदद के इंतजार में सड़क पर तड़पता रहा. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं, अन्य तीनों को डॉक्टर्स ने ब्रॉट डेड घोषित कर दिया. जानकारी देते थाना प्रभारी (Etv Bharat)