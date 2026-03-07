ट्रैक्टर खरीदने निकले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 1 गंभीर
मध्य प्रदेश के गुना में ह्रदय विदारक घटना, हादसे में 7 साल के बच्चे समेत पिता और भाई की गई जान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 8:46 AM IST
रिपोर्ट : सोनू श्रीवास्तव
गुना : मध्यप्रदेश के गुना में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. धरनावदा थाना क्षेत्र की झागर चौकी क्षेत्र में हुए हादसे में एक 7 वर्षीय बालक सहित पिता और भाई की जान चली गई. परिजनों ने बताया कि सभी लोग नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए गुना जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
तीन की मौके पर मौत, 1 गंभीर
मृतक में मुकेश भील 25 वर्ष, शंकर भील 45 वर्ष व दीपक 7 वर्ष शामिल है. वहीं, 28 साल के बाबूलाल को गंभीर चोटें आई हैं और उसे जिला अस्पताल गुना ले जाया गया है. यहां घायल का उपचार जारी है और उसे होश आ गया है. घटना के बाद मृतकों के शव काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे, वहीं, घायल भी मदद के इंतजार में सड़क पर तड़पता रहा. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं, अन्य तीनों को डॉक्टर्स ने ब्रॉट डेड घोषित कर दिया.
एक ही बाइक पर बैठे थे 4 लोग
इस हादसे में जीवित बचे युवक बाबूलाल ने बताया, '' हम फतेहगढ़ सेमरा से गुना ट्रैक्टर खरीदने आ रहे थे और मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठे थे. रोड पर एक तरफ गिट्टी का थी ओर एक तरफ सकरी रोड थी, जिसमें डामर था, तभी समाने से आ रही एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी. एक्सिडेंट झागर गांव के आसपास हुआ था.''
यह भी पढ़ें-
जंगल में सिर कटी लाश से गुना में फैली सनसनी, शाम से खोज रहे थे घर वाले
टक्कर मारने वाहन को खोज रही पुलिस
धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे ने बताया, '' हमें डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर हमारी डायल 112 और हमारे झागर चौकी प्रभारी एएसआई अनिल कदम पहुंचे. वहां पर 4 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिनको जिला अस्पताल गुना ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया और उनकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल गुना में रखवा दिया गया है. ओर जो घायल है वो उपचारत है. फिलहाल इस मामले किस वाहन ने एक्सीडेंट किया है उसका पता लगाया जा रहा है.''