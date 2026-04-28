'मदरसा में पढ़ने जा रहे थे 163 बच्चे.. GRP ने बेवजह पकड़कर प्रताड़ित किया', परिजनों का गंभीर आरोप
आरोप है कि बच्चे खास धर्म के हैं इसलिए उन्हें निशाने पर लिया गया, नहीं तो शक की कोई वजह नहीं थी. पढ़ें खबर
Published : April 28, 2026 at 4:37 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया में बाल मजदूरी के शक में 163 बच्चों व उनके शिक्षकों को मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी द्वारा हिरासत में लिए जाने के लगभग 15 दिनों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद सोमवार को जन जागरण शक्ति संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान संगठन में शामिल मानवाधिकार कार्यकर्ता और करीब एक दर्जन बच्चों के अभिभावकों ने मुआवज़े की मांग की. साथ ही यह भी मांग की गई कि पढ़ाई के मकसद से यात्रा करने वाले बच्चों के साथ पेश आने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाया जाए.
अभिभावकों की सहमति से जा रहे थे बच्चें: अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे उनकी मर्ज़ी से महाराष्ट्र और कर्नाटक के तीन मदरसे में पढने के लिए जा रहे थे. उन मदरसों में पढ़ने का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है. यह कोई पहली बार नहीं था. उनके साथ उनके शिक्षक थे, रेल यात्रा का वैध टिकट था, ज़रूरी कागजात और माता पिता के सहमती पत्र थे. फिर भी प्रशासन इसे बाल तस्करी का मामला बनाया और उन्हें बाल गृह भेज दिया गया.
घटना की जानकारी पर लगा बड़ा सदमा: अभिभावकों के मुताबिक उनको बहुत बड़ा सदमा लगा जब ये पता चला कि उनके बच्चों को बाल गृह जबलपुर और कटनी में भेज दिया गया है. आरोप है कि कुछ अभिभावक कटनी पहुंच भी गए फिर भी उन्हें उनका बच्चा नहीं दिया गया. कई दिनों के कोशिशों और कटनी के स्थानीय संगठनों कि मदद से सरकार पर दवाब बना कर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर आखिरकार 25 अप्रैल को बच्चे उन्हें सुपुर्द किये गए.
अधिकारियों पर कारवाई करे सरकार: जिले के नरपतगंज प्रखंड के कुंडीलपुर गांव की बीबी अंजुमन ने कहा कि क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है. उनके तीन नाती पोते उनकी मर्जी से कर्नाटक के बीदर स्थित मदरसे में पढ़ते हैं. वहां उनके रहने, खाने और शिक्षा कि अच्छी व्यवस्था है इसलिए वे वहां जाते हैं. सरकार यही व्यवस्था उन्हें अररिया में दे दे. उनका कहना था कि बच्चों को कटनी में रोका गया तो कई दिनों तक बच्चों से बात भी नहीं हो पायी. उनका बेटा इस सदमा से बीमार हो गया और अब अस्पताल में है. उनकी मांग थी कि सरकार अधिकारियों पर कारवाई करे.
एक ख़ास धर्म के हैं बच्चे इसलिए हुई कार्रवाई : वहीं एक दूसरे अभिभावक शौकत ने मिडिया से कहा कि बच्चे एक ख़ास धर्म के हैं इसलिए उन्हें निशाने पर लिया गया, नहीं तो शक की कोई वजह ही नहीं थी. प्रशासन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था फिर भी उन्होंने बच्चों को रोक लिया. उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वह खुद कटनी बच्चे को लेने पहुंचे तो भी बच्चे को उनके हवाले क्यूं नहीं किया गया.
"सोशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट की प्रक्रिया दो बार की गयी जिसमे काफी वक्त जाया हुआ. अगर स्थानीय संगठनों ने मदद नहीं की होती तो बच्चों को छुड़ाने में काफी वक्त लगता.इस कार्रवाई से बच्चों कि शिक्षा पर बहुत बुरा असर पडे़ेगा." - शौकत, पीड़ित अभिभावक
FIR में गलत आरोप: एडवोकेट रमीज ने बताया कि प्रथमदृष्टया कटनी में दर्ज हुई FIR के शब्दों में कहा जाए तो बाल कल्याण समिति, जिला कटनी के सदस्य, दुर्गेश मरैय्या, को जानकीरी मिलती हैं की दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को ट्रेन स० 17609, पटना-पुणे एक्सप्रेस के अलग अलग कोचों में बैठाकर 163 नाबालिग बच्चों को परिवहन कर अवैध रूप से काम कराने के उद्देश्य से लातूर, महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे. उन सभी बच्चों को RPF कटनी के सहयोग से रेस्क्यू किया गया. हालांकि जांच में सत्यापित होने पर सभी बच्चों व शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है.
यह ना ही बच्चों के अवैध परिवहन का मामला था और ना ही उन्हें जबरन श्रम कराने के लिए ले जाया जा रहा था. बच्चों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया. उन्हें पुलिस वैन में लाया ले जाया गया. साथ ही जबरन तय मानकों के खिलाफ जाकर उन्हें रखा गया - एडवोकेट रमीज
बच्चों को केंद्र में रख करनी होगी चर्चा: वहीं दूसरे एडवोकेट नवाज़ ने कहा कि इस प्रकरण पर बहस छिड़ी हुई है. हमें इस पूरे बहस में बच्चों को केंद्र में रख चर्चा करनी होगी. साथ ही सीमांचल की पृष्ठभूमि को भी समझना होगा. दरअसल सीमांचल एशिया का सबसे पिछड़ा इलाका है.यहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है.यहाँ के कई बच्चे गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर.इनकी इन्हीं जरूरतों को मदरसा पूरा करता हैं. उनके रहने खाने आने जाने कि व्यवस्था करती है इसलिए बच्चें वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं. इन बच्चों को इस कार्रवाई से बहुत सदमा पहुंचा है जो जीवन भर इनके साथ रहेगा.
क्या मुस्लिम समुदाय से हैं इसीलिए हुई कार्रवाई?: इस दौरान जन जागरण शक्ति संगठन के सचिव आशीष रंजन ने कहा कि इस मामले में यह भी गंभीर प्रश्न भी उठता है कि क्या इन बच्चों को इसलिए रोका गया क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय से हैं और इस्लामी शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे? हमें आशंका है कि वर्तमान सांप्रदायिक माहौल, विशेषकर भाजपा-शासित राज्यों में विकसित राजनीतिक-प्रशासनिक वातावरण, ऐसी कार्रवाईयों को प्रभावित कर रहा है. जबकि, संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा और आचरण की स्वतंत्रता देता है. इसका मतलब है कि मदरसा शिक्षा पर इस प्रकार के हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सवाल पैदा करते हैं.
"यदि कानून का प्रयोग धर्म-आधारित पूर्वाग्रह के साथ मुस्लिम बच्चों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है. मदरसा शिक्षा के विरुद्ध बनाए जा रहे विमर्श के संदर्भ में भी इस कार्रवाई को देखा जाना चाहिए." - आशीष रंजन, सचिव, जन जागरण शक्ति संगठन
रखी गईं कई मांगे: प्रेस वार्ता को ईमारत ए शरिया के काजी अतिकुल्लाह ने भी संबोधित किया और कहा कि कई कारणों से बच्चे दूर दराज के मदरसे में जाते हैं. यह कोई गुनाह नहीं है. यह सिलसिला बहुत पुराना है और इसका पूरा हक़ उन्हें हैं. यह कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है. अभी तक प्रशासन ने कोई अफ़सोस भी नहीं जताया है और केस को आगे बढ़ाया जा रहा है.कुल मिलाकर सदस्यों ने निष्पक्ष जांच कर अधिकारियों को जवाबदेह बनाए जाने, बच्चों और शिक्षकों को मुआवजा देने, ऐसी घटना को दोहराने से रोकने के लिए स्पष्ट SOP जारी करने और सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों पर समान और निष्पक्ष मानक लागू करने की मांग रखी.
इसे भी पढ़ें- बिहार में डांस की आड़ में मानव तस्करी! नालंदा में ऑर्केस्ट्रा अड्डे का भंडाफोड़.. UP की 9 नाबालिग का रेस्क्यू
इसे भी पढ़ें- 3 नाबालिग बच्चियों को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे मानव तस्कर, तभी हो गई बिहार पुलिस की एंट्री