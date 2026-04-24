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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे देगा बुंदेलखंड-बघेलखंड को कनेक्टिविटी, सतना-सागर के बीच घटेगी घंटों की दूरी

बुंदेलखंड और बघेलखंड की कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव बुंदेलखंड और बघेलखंड वैसे तो पड़ोसी अंचल है, लेकिन इनके बीच की दूरी और कनेक्टिविटी काफी ज्यादा है. इस वजह से बुंदेलखंड से बघेलखंड जाने वाले या फिर बघेलखंड से बुंदेलखंड आने वालों को यात्रा में काफी ज्यादा समय लगता है. अब इन दोनों पड़ोसी अंचलों को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव पर काम चल रहा है.

सागर: मध्य प्रदेश में कई सारे फोरलेन, एक्सप्रेस वे अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं. इसी कड़ी में बुंदेलखंड की बघेलखंड से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव पर काम चल रहा है. फिलहाल सड़क मार्ग से सतना और सागर के बीच की दूरी 300 किमी है. करीब 227 किमी लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का फिलहाल डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है. ये काम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सौंपा गया है. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे फोर-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दोनों अंचल के बीच की कनेक्टिविटी सुधारना और यात्रा में लगने वाला समय कम करना है.

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है. एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने सागर और सतना के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर लगाया है. यह सड़क 227 किमी प्रस्तावित है, जो की दमोह-रीवा से होकर गुजरेगी. खास बात ये है कि अभी सागर और सतना के बीच सड़क मार्ग से सफर तय करने में करीब 300 किमी दूरी तय करना होता है और करीब 8 घंटे वक्त लगता है.

मध्य प्रदेश में 227 किमी लंबी सड़क परियोजना को मिली मंजूरी ((Credit: NHAI/PWD))

हाइवे निर्माण की आधुनिक प्रणाली

सागर और सतना के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे फोर-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड होगा. ये हाइवे निर्माण की आधुनिक प्रणाली है. जिसमें डिवाइ़डर के दोनों तरफ टू लेन बनायी जाती है. इस तरह ये फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तैयार होगा. इस पर वाहन तेज रफ्तार से चल सकते हैं. ये यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से डिजाइन की गया है. इस एक्सप्रेस वे के किनारे, सड़कों, दुकानों और सीधे घरों से प्रवेश नहीं हो सकता है. इसलिए दुर्घटना की संभावना कम होती है.

आमतौर पर ये तकनीक तेज रफ्तार वाले बिना बाधा के यातायात के लिए उपयोग में लायी जाती है. इसका निर्माण भारी और बड़े वाहनों को ध्यान में रखकर किया जाता है. पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि, ''इस प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड और बघेलखंड के यातायात में सुधार होगा. दोनों इलाकों के बीच व्यवसाय बड़ेगा और बेहतर कनेक्टिविटी होगी.''