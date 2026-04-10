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मध्यप्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 IAS के तबादले, भोपाल, सागर सहित 14 जिलों के कलेक्टर बदले

जानें किस आईएएस को कहां दिया गया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट ( Etv Bharat )

देखें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी IAS ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 14 जिलों के कलेक्टर सहित 26 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. राज्य सरकार ने भोपाल कलेक्टर को भी बदल दिया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, जबकि धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को राजधानी भोपाल का कलेक्टर बनाया गया है.

भोपाल के अलावा शिवपुरी, रीवा, उमरिया, बैतूल, धार, नर्मदापुरम, मंडला, सागर, सिवनी, झाबुआ, मैहर, दमोह, श्योपुर जिले के कलेक्टरों को भी बदल दिया गया है. प्रदेश के 9 जिलों की कमान महिला अधिकारी को सौंपी गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी IAS ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)

IAS ट्रांसफर में किसे कहां भेजा गया?

भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है. धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को भोपाल कलेक्टर बनाया गया.

शिवपुरी कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी को नर्मदा विकास प्राधिकरण में अपर सचिव बनाया गया है.

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को सागर कलेक्टर बनाया गया.

संस्थागत वित्त राजीव रंजन मीना को धार कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई.

IAS ट्रांसफर की पूरी लिस्ट (Etv Bharat)

उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन को विमानन विभाग में अपर सचिव बनाया गया. एमपीपीएससी में सचिव राखी सहाय को उमरिया जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई.

बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी को रीवा कलेक्टर बनाया गया. बैतूल कलेक्टर की जिम्मेदारी सौरभ सोनवणे को सौंपी गई है.

नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया.

मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा को नर्मदापुरम कलेक्टर बनाया गया. जबकि मंडला कलेक्टर राहुल धोटे को बनाया गया है.

प्रियंक मिश्रा बने राजधानी भोपाल के नए कलेक्टर (Etv Bharat)

सागर कलेक्टर संदीप जी आर को श्रम आयुक्त बनाया गया.

सिवनी कलेक्टर शीतला पटले को एमपी पीएससी इंदौर में सचिव बनाया गया.

झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को सिवनी कलेक्टर बनाया गया. झाबुआ कलेक्टर की जिम्मेदारी योगेश भरसट को सौंपी गई है.

मैहर कलेक्टर रानी बाटड को सहकारिता विभाग में उप सचिव बनाया गया. जबकि मैहर जिले का कलेक्टर पीएचई विभाग में उप सचिव विदिशा मुखर्जी को बनाया गया.

दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर को सीएम का उप सचिव बनाया गया. दमोह का नया कलेक्टर मत्स्य विभाग में उप सचिव रहे प्रताप नारायण यादव को बनाया गया.

श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा को शिवपुरी कलेक्टर बनाया गया.

सहकारिता विभाग में उप सचिव शीला दाहिमा को श्योपुर कलेक्टर बनाया गया.

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14 IAS में 9 महिला अधिकारी शामिल

लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता को गृह विभाग की सचिव बनाया गया है जबकि लोक शिक्षण संचालनालय में अभिषेक सिंह को आयुक्त बनाया गया है. उधर नर्मदापुरम संभाग आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी को सामाजिक न्याय विभाग का आयुक्त बनाया गया है. नगर तथा ग्राम निवेश संचालक श्रीकांत बनोठ को नर्मदापुरम संभाग का आयुक्त बनाया गया है. उधर बदले गए 14 जिलों के कलेक्टरों में 9 महिला अधिकारी शामिल हैं। इसमें शिल्पा गुप्ता, प्रतिभा पाल, सोनिया मीणा, शीतला पटले, नेहा मीणा, शीला दाहिमा, राखी सहाय, रानी बाटड और विदिशा मुखर्जी को कलेक्टर बनाया गया है. इसमें से प्रतिभा पाल और नेहा मीणा पहले से दूसरे जिलों में कलेक्टर थीं, जबकि बाकी को पहली बार कलेक्टरी का मौका मिला है.