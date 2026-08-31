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मध्य प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को देने जा रही बड़े तोहफे, बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे 304 करोड़ से ज्यादा

मोहन सरकार स्टूडेंट्स को देने जा रही बड़े तोहफे ( Etv Bharat )

1 सितंबर को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें लैपटॉप के लिए राशि सीधे स्टूडेंट्स के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.

भोपाल : मध्यप्रदेश के 12वीं के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए गुड न्यूज है. मोहन यादव सरकार 1 सितंबर को अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को उनकी मेहनत का ईनाम देने जा रही है. राज्य सरकार 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप के लिए राशि देने जा रही है. इसके जरिए राज्य सरकार प्रदेश के 1 लाख 22 हजार स्टूडेंट्स को लाभांवित करेगी. इन सभी स्टूडेंट्स को 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी.

प्रदेश सरकार की योजना के तहत इस साल राज्य सरकार एमपी बोर्ड के तकरीबन 1 लाख 22 हजार स्टूडेंटस को लाभ देने जा रही है. इसके तहत इन स्टूडेट्स के खातों में कुल 304 करोड 98 लाख 50 हजार रु से अधिक की राशि का अंतरित की जाएगी. लैपटॉप के जरिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल पाठ्य सामग्री, ई-लर्निंग और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे.

इन स्टूडेंट्स को मिलेगा योजना का लाभ

राज्य सरकार ने इस योजना की शुरूआत 2009-10 में की थी. शुरुआत में इस योजना के लिए पात्रता 85 फीसदी अंक रखे गए थे. बाद में राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया और तय किया गया कि 75 फीसदी और उससे अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ दिया जाएगा. हालांकि, इसमें संशोधन ये किया गया कि 75 फीसदी अंक स्टूडेंस के पहले ही प्रयास में आने चाहिए, जिसके बाद 75 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों को इस योजना के लिए पात्र मान लिया गया.

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साल 2024-25 में इस योजना के तहत 94 हजार 234 स्टूडेंटस को लैपटॉप की राशि दी गई थी. उधर राज्य सरकार अब प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को स्कूटी देने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है. जल्द ही इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।