सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर पोर्टल बंद, स्थानांतरण नीति के तहत ट्रांसफर से वंचित रह गए शिक्षक
सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर पोर्टल बंद होने से बढ़ी परेशानी, कई पात्र शिक्षक ट्रांसफर से रह गए वंचित, शिक्षक संगठनों में आक्रोश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 6:53 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति-2026 का आधिकारिक पोर्टल बंद हो गया है. वहीं ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, तकनीकी खामियों और अव्यावहारिक शर्तों के कारण प्रदेश के हजारों पात्र शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, जिससे शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश है. इसी बीच राज्य शिक्षा केंद्र ने विकासखंड अकादमिक समन्वयक (बीएसी) और जनशिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश व समय-सारणी जारी कर दी है.
हजारों शिक्षक ट्रांसफर से रह गए वंचित
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून तय की थी. रात 12 बजे के बाद पोर्टल से स्वैच्छिक आवेदन का विकल्प हटा दिया गया है. शिक्षक संगठनों का आरोप है कि पोर्टल पर शिक्षकों की सेवा संबंधी जानकारियां त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही थीं, जिसके कारण कई योग्य शिक्षकों को गलत तरीके से अपात्र घोषित कर दिया गया. इसके अलावा विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी भी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रही.
आयु सीमा बढ़ाने की मांग, शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा
हजारों शिक्षकों के आवेदन न कर पाने के कारण शासकीय शिक्षक संगठनों में गहरा असंतोष व्याप्त है. राज्य शिक्षक संगठन के अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया, '' सभी शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि बीएसी व जनशिक्षक के पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को वर्तमान 52 वर्ष से बढ़ाकर 56 वर्ष किया जाए. शिक्षकों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और अव्यावहारिक नियमों के चलते उनके हितों का नुकसान हो रहा है, इसलिए नीति में तुरंत सुधार किया जाना चाहिए.''
बीएसी और जनशिक्षक पदों की पूर्ति शुरू
एक तरफ जहां तबादला नीति को लेकर विवाद बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने आदेश जारी कर प्रशासनिक कसावट शुरू कर दी है. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत प्रत्येक विकासखंड स्रोत केंद्र कार्यालय में बीएसी के 05 पदों (02 विज्ञान, 01 सामाजिक विज्ञान और 02 भाषा) तथा जनशिक्षक हेतु प्रति जनशिक्षा केंद्र 02 पदों पर पदस्थापना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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52 वर्ष की आयु सीमा तय
जारी आदेश के अनुसार, '' इन पदों के लिए केवल उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक ही पात्र होंगे, जिनकी आयु 1 जनवरी की स्थिति में 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. चयन प्रक्रिया के लिए कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा. वहीं, योग्य शिक्षकों की सूची 15 जुलाई 2026 तक प्राप्त की जाएगी और 25 जुलाई 2026 तक वरिष्ठता सूची तैयार होगी. अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 5 अगस्त 2026 को होगी और 20 अगस्त 2026 तक जिला शिक्षा केंद्र द्वारा पदस्थापना आदेश जारी कर दिए जाएंगे.''