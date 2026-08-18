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मध्य प्रदेश के टीचर्स को खुद देनी होगी परीक्षा, MPTET एग्जाम पास नहीं किया तो नौकरी खतरे में

जनरल को 60 और अन्य वर्ग के शिक्षकों को 50 नंबर लाना अनिवार्य ( Etv Bharat )

कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ इसकी नियम पुस्तिका भी जारी कर दी है. प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के टीचर्स के लिए परीक्षा का पैटर्न अलग-अलग होगा. प्राथमिक शिक्षकों को पांच विषयों- बाल विकास व शिक्षाशास्त्र, भाषा-1, भाषा-2, गणित और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसमें सभी विषय से जुड़े 30-30 सवाल पूछे जाएंगे. सभी सवाल के लिए एक नंबर निर्धारित होगा. इस तरह 150 सवालों के लिए 150 नबंर निर्धारित होंगे. सभी सवाल बहुविकल्पीय होंगे और सभी सवाल के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, इसमें से एक विकल्प को चुनना होगा.

भोपाल : मध्यप्रदेश के करीबन डेढ़ लाख शिक्षकों को अब परीक्षा योग्यता साबित करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा. टीचर्स के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है. कर्मचारी मंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2026 से परीक्षा शुरू की जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से प्रारंभ होंगी. परीक्षा के लिए शिक्षकों को 4 सितंबर 2026 तक आवेदन करने का मौका रहेगा. इस दौरान फार्म भरने के बाद 9 सितंबर तक इसमें संशोधन किया जा सकेगा. टीईटी परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 शहरों में केन्द्र बनाए जाएंगे.

जनरल को 60 और अन्य वर्ग को 50 नंबर लाना अनिवार्य

परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनिट का होगा. हालांकि, शिक्षकों को यह राहत होगी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. यानी गलत उत्तर देने पर नंबर नहीं काटे जाएंगे.150 नंबरों की परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 60 नंबर लाना अनिवार्य होगा. जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा, दिव्यांग और ओबीसी के लिए 50 अंक लाना अनिवार्य होगा.

माध्यमिक शिक्षक को देने होंगे 120 सवालों के जवाब

माध्यमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा थोड़ी कठिन होगी. माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स को हिंदी, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, ऊर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में से अपनी पात्रता अनुसार निर्धारित विषय का पेपर चुनना होगा. इसमें सभी विषयों में 120 सवाल पूछे जाएंगे. सभी सवाल एक-एक नंबर के होंगे.

परीक्षा के लिए प्रदेश में 11 केन्द्र बनाए जाएंगे. परीक्षार्थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सीधी, नीमच, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन में में से किसी एक केन्द्र को परीक्षा के लिए चुन सकेंगे. परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही परीक्षा

शिक्षक पात्रता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है. इसमें 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी. कोर्ट ने साफ किया है कि कक्षा 8वीं तक के टीचर्स को यह परीक्षा देना आवश्यक है. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी टीचर्स को पात्रता परीक्षा से पास होना जरूरी है. यही वजह है कि अब सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करनी पडे़गी. कोर्ट के आदेश के बाद से स्कूल शिक्षा विभाग स्पेशल एग्जाम कराने की तैयारियां शुरू कर दी थी.

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हालांकि शिक्षकों को यह परीक्षा पास करने के लिए दो साल का समय मिलेगा. समय सीमा में परीक्षा पास न कर पाने वाले शिक्षक सेवा से बेदखल हो जाएंगे. परीक्षा में सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को छूट दी गई है जिनके रिटायरमेंट का समय 5 साल से कम बचा है.