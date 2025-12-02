ETV Bharat / state

कर्ज के घी से लबालब मध्य प्रदेश, एक साल में 50 हजार करोड़ की कर्जदार मोहन यादव सरकार

मोहन यादव सरकार विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आ रही है, लेकिन इसी के साथ सरकार कर्ज का बोझ भी बढ़ा रही है. ठीक 21 दिन पहले 12 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ रु का कर्ज लिया था, वहीं एक बार फिर 3000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. सरकार के वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार लिया जाने वाला 3 हजार करोड़ का कर्ज तीन हिस्सों में लिया जाएगा. इन्हें चुकाने की समय सीमा 8 साल, 13 साल और 23 साल होगी.

Mp govt Debt : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज का घी पीने जा रही है. सरकार इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ एक-एक हजार करोड़ के तीन लोन यानी 3000 करोड़ का फिर कर्जा लेने जा रही है. सरकार द्वारा ये कर्ज आरबीआई के जरिए लिया जा रहा है, जिससे इस फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश का कर्ज 50 हजार करोड़ पहुंच जाएगा.

बार-बार कर्ज क्यों ले रही मोहन सरकार?

इससे पहले 11 नवंबर और उससे पहले 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लिया था, जिसपर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे. हालांकि, दोनों ही बार सरकार ने यही कहा कि सरकार की कई योजनाओं और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है. वहीं, इस बार भी विकास कार्यों का हवाला देते हुए 3 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है.

मोहन सरकार ने इस वर्ष कितना कर्ज लिया?

तारीख कर्ज 4 जून 2025 4500 करोड़ रु 8 जुलाई 2025 4800 करोड़ रु 30 जुलाई 2025 8600 करोड़ रु 5 अगस्त 2025 5000 करोड़ रु 26 अगस्त 2025 4800 करोड़ रु 9 सितंबर 2025 3000 करोड़ रु 23 सितंबर 2025 3000 करोड़ रु 30 सितंबर 2025 3000 करोड़ रु 28 अक्टूबर 2025 5200 करोड़ रु 11 नवंबर 2025 3000 करोड़ रु दिसंबर 2025 (अब) 3000 करोड़ रु

कितने सालों में कर्ज चुकाएगी मध्य प्रदेश सरकार?

4 जून 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रु लोन लिया. इसमें से पहला लोन 16 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए और दूसरा लोन 18 साल के लिए 2500 करोड़ रुपए का था.

8 जुलाई 2025 को सरकार ने 4800 करोड़ का कर्ज दो हिस्सों में लिया. 2500 करोड़ का कर्ज 16 साल के लिए और 2300 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल के लिए.

30 जुलाई को सरकार ने 4300 करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए, दोनों कर्ज 17 साल और 23 साल के लिए लिए गए.

5 अगस्त को 500 करोड़ सरकार ने 3 हिस्सों में लिए. पहला कर्ज 1600 करोड़ 18 साल,दूसरा कर्ज 1400 करोड़ 20 साल और तीसरा कर्ज 1000 करोड़ 23 साल के लिए लिया.

इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लिए गए अलग-अलग कर्जों को चुकाने की सीमा 16 साल से लेकर 23 साल तक रखी गई है, जिसमें सरकार को ब्याज समेत मूल राशि चुकानी होगी.

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया सरप्लस रेवेन्यू

मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आमदनी को लेकर कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार को 12 हजार करोड़ से ज्यादा का सरप्लस रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिससे सरकार की आमदनी 2 लाख 34 हजार करोड़ से ज्यादा रही. वहीं सरकार के खर्च 2 लाख 21 हजार 538 करोड़ रही. वहीं 2024-25 में सरकार ने अपनी आमदनी 2 लाख 62 हजार करोड़ और खर्च 2 लाख 60 हजार 983 करोड़ बताए हैं और लगभग 1 हजार करोड़ सरप्लस बताया है, जिस वजह से सरकार की कर्ज लेने की लिमिट बरकरार है.

बार-बार कर्ज लेने पर सरकार को घेर चुके हैं जीतू पटवारी (Etv Bharat)

बार-बार कर्ज लेकर विपक्ष के निशाने पर मोहन सरकार

एक साल के अंदर बार-बार हजारों करोड़ कर्ज लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इसे लेकर पूर्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था, '' मध्य प्रदेश की वित्ती स्थिति खराब है और सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है. स्थिति ऐसी हो गई है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लिए जा रहे हैं. सवाल ये है कि आखिर ये कर्ज कौन चुकाएगी? मध्य प्रदेश की जनता कर्ज के बोझ तले दब रही है.''