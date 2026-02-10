ETV Bharat / state

18 फरवरी को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, सीएम के सामने प्रजेंटेशन, कांग्रेस उठाएगी कर्ज का मुद्दा

इधर सत्ता पक्ष ने की बजट की तैयारी, उधर विपक्ष गिनाएगी सरकार की नाकामियां और लगातार बढ़ता मध्य प्रदेश का कर्ज

सीएम के सामने वित्त विभाग ने किया प्रजेंटेशन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 6:11 PM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार अपना बजट 18 फरवरी को पेश करने जा रही है. बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के सामने बजट का प्रजेंटेशन किया गया. उधर बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने भी कमर कसना शुरू कर दी है. विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है. उधर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आम जनता से भी मुद्दों से जुड़े सुझाव मांगे हैं.

मुख्यमंत्री को बताया कैसा होगा बजट

मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने वित्तीय वर्ष 2026-07 के बजट प्रस्तावों का प्रजेंटेशन दिया गया. प्रजेंटेशन के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव, अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित वित्त विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे. प्रजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बजट प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास और कल्याण का ध्यान रखा गया है. बजट को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बताते हुए वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की. बजट को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा.

MOHAN YADAV GOVT BUDGET 2026
18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट (Etv Bharat)

कांग्रेस सरकार को घेरने जनता से पूछे मुद्दे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया, '' विधायक दल की बैठक में सदस्यों से बातचीत कर प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों को बजट सत्र में मजबूती से उठाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी. इस दौरान प्रदेश सरकार की नीतियों, घोटालों सहित प्रमुख मुद्दों को जनता के सामने लाने और विधानसभा में उठाने को लेकर चर्चा की जाएगी.''

उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे बेतहाशा कर्ज, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों, किसानों के समर्थन मूल्य और ओलावृष्टि का मुद्दा, युवाओं के रोजगार, आदिवासी, दलितों पर बढ़ता अत्याचार सहित प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाएगा. बजट सत्र को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए प्रदेश की जनता से भी मुद्दों से संबंधित सुझाव मांगे हैं, जिससे लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जा सके.

विधानसभा भवन के पास प्रदर्शन पर रोक

उधर 16 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर और उसके आसपास के इलाकों में जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. उधर किराएदारों का पुलिस वैरीफिकेशन अनिवार्य किया गया है.

