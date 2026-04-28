UCC पर आमने-सामने आए रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद, बम बनाने वाले बयान पर गरमाई सियासत
मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक बहस और बयानबाजी शुरू. रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद का एक दूसरे पर पलटवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 3:55 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी का खुलकर समर्थन किया है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है. रामेश्वर शर्मा ने बढ़ती जनसंख्या को देश की बड़ी समस्या बताया है, तो वहीं आरिफ मसूद ने कहा कि यूसीसी लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है. उन्होंने रामेश्वर शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया.
6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति में शिक्षाविद, कानूनविद और सामाजित कार्यकर्ता भी शामिल हैं. मध्य प्रदेश में यूसीसी यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संकेतों के बाद यह मुद्दा कानून की सीमा से निकलकर जनसंख्या, धर्म और सरकार की मंशा तक जा पहुंचा है. भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बीच तीखी बयानबाजी सामने आई है.
रामेश्वर शर्मा ने किया यूसीसी का खुलकर समर्थन
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि "देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और यह एक बड़ी चिंता का विषय है. एक कौम में 5 बीवी और 25 बच्चे पैदा करना संकट खड़ा कर रहा है. यूसीसी लागू होने से इस तरह की समस्याओं पर नियंत्रण लगेगा."
रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "जब सबको शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का फायदा एक जैसा मिलता है, तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए. हम दो हमारे दो के नारे को याद दिलाते हुए कहा कि सभी को यूसीसी का समर्थन करना चाहिए." रामेश्वर शर्मा ने कहा कि "आरिफ मसूद भी कान खोलकर सुन लें तुम तो पढ़े लिखे हो , सब जानते हो, बम बनाना भी जानते हो, आदिवासियों से अपनी तुलना न करें. अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो कब्रिस्तान में जगह भी नहीं बचेगी."
आरिफ मसूद ने किया पलटवार
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा की बातों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि रामेश्वर शर्मा को शर्म आनी चाहिए. उन्होंने रामेश्वर के बम वाले बयान पर कहा कि "ये वो बताएं कि उनके साथ ही बम बनाया होगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ये काम उनका ही हो सकता है."
आरिफ मसूद बोले कि "प्रदेश में लोग गैस और खाद जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं. इन असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार यूसीसी का मुद्दा उठा रही है. मसूद ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यह एक खास समुदाय यानि मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है. यदि आदिवासी और दूसरे समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो इसे यूनिफॉर्म यानि एकसमान कानून कैसे कहा जाएगा. उनका तर्क था कि जो कानून सब पर एक जैसा लागू नहीं होता, वह समानता का दावा नहीं कर सकता.
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पहले भी हो चुकी है भिड़ंत
यह पहली बार नहीं है जब रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद आमने-सामने आए हों, हिजाब, धार्मिक जुलूस, अतिक्रमण और स्थानीय विवादों जैसे मामलों में भी दोनों नेता पहले टकरा चुके हैं. आरिफ मसूद अक्सर अल्पसंख्यकों, वक्फ और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं तो वहीं रामेश्वर शर्मा जनसंख्या नियंत्रण और यूसीसी जैसे विषयों पर हमेशा आगे रहते हैं.