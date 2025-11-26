ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनेंगे वेस्टर्न टॉयलेट, लगेगी सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब दिव्यांगों को शौचालय में समस्या नहीं होगी. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वेस्टर्न टॉयलेट लगवाने का निर्णय लिया है. खास बात यह है कि इन टॉयलेट में सेंसर लगे होंगे, जिससे दिव्यांगों को फ्लश चलाने समेत अन्य मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दिव्यांग छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग वेस्टर्न टॉयलेट बनाए जाएंगे.

छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन

वेस्टर्न शौचालय के साथ जिन स्कूलों में दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं. वहां इनके लिए प्रमुखता से रैंप तैयार कराए जाएंगे. इन विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था होगी. प्रत्येक शौचालय में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन होगी. जिससे छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता आसानी से पैड उपलब्ध कराए जा सकें. छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान न हो और वो स्कूल में असहज महसूस न करें.

राजधानी के 30 स्कूलों से हुई शुरुआत

स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले चरण में भोपाल जिले में दिव्यांग बच्चों की संख्या वाले 30 ऐसे स्कूलों में वेस्टर्न टॉयलेट लगाने के लिए चिंहित किया गया है. यहां दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं और सफाई को देखते हुए वेस्टर्न टॉयलेट का निर्माण शुरू किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि चिंहित स्कूलों में वेस्टर्न टॉयलेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है, अगले शैक्षणिक सत्र से पहले इन टॉयलेट का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा.