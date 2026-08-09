मध्य प्रदेश में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी, कक्षा 9 से 12वीं तक इन 3 श्रेणियों में दर्ज होगी अटेंडेंस
मध्य प्रदेश में शिक्षकों के बाद अब स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन दर्ज होगी उपस्थिति, मोहन यादव सरकार का आदेश. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:30 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं, विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी विभाग की सीधी नजर रहेगी. दरअसल, स्कूलों में बच्चों की लगातार कम होती उपस्थिति को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने यह कदम उठाया है. इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की रोजाना उपस्थिति अब आनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा. इसके लिए स्कूलों को शिक्षा पोर्टल 3.0 पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें नियमित स्कूल भेजने के प्रयास भी किए जाएंगे.
जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू करने को कहा है. विभाग का मानना है कि नियमित उपस्थिति का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा परिणाम पर पड़ता है. ऐसे में अब स्कूल स्तर पर उपस्थिति की निगरानी के साथ विभागीय स्तर पर भी इसका विश्लेषण किया जाएगा.
शिक्षा पोर्टल 3.0 पर दर्ज होगी रोज की उपस्थिति
जारी आदेश के अनुसार अब विद्यार्थियों की उपस्थिति शिक्षा पोर्टल 3.0 पर संस्था के लागिन से दर्ज की जाएगी. प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की सेक्शनवार उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित कक्षा शिक्षक की होगी. वहीं, शिक्षक पोर्टल के स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टूडेंट अटेंडेंस विकल्प का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज करेंगे. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा जल्द पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.
तीन श्रेणियों में दर्ज होगी हाजिरी
ऑनलाइन उपस्थिति में विद्यार्थियों के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इसमें उपस्थित, अनुपस्थित और ऑन लीव शामिल है. इस सिस्टम में डिफाल्ट रूप से सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रेजेंट दिखाई देगी. जो विद्यार्थी स्कूल में मौजूद नहीं होंगे, उनके नाम के सामने एब्सेंट या ऑन लीव दर्ज करना होगा. इसके बाद शिक्षक उपस्थिति का विवरण सेव करेंगे.
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लगातार गैरहाजिर बच्चों के घर पहुंचेगा स्कूल
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आनलाइन हाजिरी का मकसद केवल आंकड़े जुटाना नहीं है. लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनके माता-पिता से संपर्क किया जाएगा. स्कूल प्रबंधन उन्हें नियमित कक्षाओं में वापस लाने के प्रयास करेगा, ताकि पढ़ाई से उनका जुड़ाव बना रहे.
कम उपस्थिति वालों के लिए बनेगी अलग योजना
शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की उपस्थिति के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण भी करेगा. जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार कम मिलेगी, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं और जरूरी शैक्षणिक सहायता की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. यानी अब स्कूलों में बच्चों की हाजिरी सिर्फ रजिस्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी आनलाइन निगरानी भी होगी.