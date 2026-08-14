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मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार हटाये गये, छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार का एक्शन

भोपाल: मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों की लंबे समय से अटकी परीक्षाओं और रुके परिणामों के मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाया है. बता दें कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को नर्सिंग परीक्षाओं में गड़बड़ी और परीक्षा परिणामों में देरी के चलते पद से हटा दिया गया है. मुकेश सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश के बाद की गई. वहीं, छात्रों ने नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की भी मांग की है. उनका कहना है कि इससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी.

पांच दिन से धरने पर नर्सिंग छात्र

जवाहर चौक स्थित नर्सिंग काउंसिल कार्यालय के बाहर छात्र पिछले पांच दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. नर्सिंग छात्रों के संगठन एनएसओ के सदस्य 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं. छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं और परिणामों में लगातार देरी के कारण उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि रोक कर रखे गए सभी जीएनएम विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित किए जाएं. साथ ही आगामी परीक्षाओं की तारीख तय कर उन्हें समय पर आयोजित कराया जाए. छात्रों ने बीएससी नर्सिंग के लंबित परिणाम जारी करने और आगामी परीक्षाएं कराने की भी मांग उठाई है.

छात्रवृत्ति का भी उठाया था मुद्दा

छात्रों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पैरामेडिकल विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करने की मांग की है. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति की ठोस व्यवस्था करने की मांग की गई है. नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों ने प्रदेश के सभी संबंधित संस्थानों को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की मांग रखी है. छात्रों का कहना है कि एक समान व्यवस्था से परीक्षाओं और परिणामों में होने वाली देरी कम की जा सकती है.