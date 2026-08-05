MSP पर मूंग-उड़द के खरीदी की तारीख बढ़ी, मध्य प्रदेश के किसानों को मोहन सरकार ने दी राहत

MSP पर मूंग-उड़द के खरीदी की तारीख बढ़ी, मध्य प्रदेश के किसानों को मोहन सरकार ने दी राहत
मोहन यादव ने मूंग-उड़द के उपार्जन की तारीख बढ़ाई, मूंग की 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग, उड़द 20 अगस्त तक. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 11:03 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द खरीदी को लेकर किसानों को राहत दी है. राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद की तारीख में बढ़ोत्तरी कर दी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब मूंग उत्पादन करने वाले किसान मूंग उपार्जन के लिए 10 अगस्त तक स्लॉट बुक कर सकेंगे. इसके अलावा उड़द उपार्जन की तारीख में भी बढ़ोत्तरी की गई है. उड़द उपार्जन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है. स्लॉट बुकिंग के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि का पूरा ब्यौरा देना होगा.
सरकार दे रही 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस
राज्य सरकार किसानों को इस बार उड़द के उपार्जन पर अतिरिक्त राशि दे रही है. सरकार उड़द को एमएसपी पर खरीदने के साथ उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है. सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में उड़द की पैदावार को बढ़ाने के लिए लिया था, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उड़द की फसल की पैदावार की ओर प्रोत्साहित हो सकें. उधर, राज्य सरकार इस बार किसानों से 60 फीसदी तक मूंग का उपार्जन कर रही है. इसके लिए हाल ही में सरकार ने उपार्जन नीति में बदलाव किया है.
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किसानों ने किया था जबरदस्त प्रदर्शन
प्रदेश में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर पिदले दिनों किसानों ने राजधानी भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था. 2 दिन चले इस प्रदर्शन में होशंगाबाद, हरदा आदि क्षेत्रों के किसान बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे थे. हालांकि, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर वैरीकेटिग की, कई स्थानों पर बसों को सड़क पर खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी किसान शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए. किसान पॉलीटेक्निक चौराहे तक पहुंच गए थे. हालांकि बाद में मंत्रियों की कमेटी से चर्चा के बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ था. राज्य सरकार ने किसानों से मूंग खरीदी का कोटा 60 फीसदी तक करने का फैसला किया था.