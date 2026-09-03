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भोपाल सीलिंग पर सरकार की दिल्ली दौड़, विजयवर्गीय बोले, ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे जनता को नुकसान न हो

इस मामले का कानूनी समाधान तलाशने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भोपाल नगर निगम आयुक्त दिल्ली में मौजूद हैं. वहां देश के वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जा रही है. साथ ही सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ भी विचार-विमर्श किए जाने की जानकारी सामने आई है. राज्य सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था निकाली जाए, जिससे बड़ी संख्या में व्यापारियों और भवन मालिकों को तत्काल आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके.

सीलिंग को लेकर मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कार्रवाई की आशंकाओं के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि सीलिंग का कोई विषय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है. यह मामला केवल भोपाल से जुड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी को लेकर विशेष आदेश दिए हैं. सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और भोपालवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने का प्रयास कर रही है.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि सीलिंग का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ भोपाल से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो और भोपाल के लोगों को नुकसान भी न उठाना पड़े.

भोपाल: राजधानी में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर बढ़ते विरोध के बीच मध्य प्रदेश सरकार अब समाधान की तलाश में दिल्ली तक पहुंच गई है. मास्टर प्लान और आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राजधानी में व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है. कोलार समेत कई बड़े बाजारों में बुधवार को बंद और व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद सरकार इस मामले में गंभीर हो गई है.

15 सितंबर की अनुपालन रिपोर्ट से पहले रास्ता तलाशने की कोशिश

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश की जानी है. ऐसे में सरकार के पास समय कम है. इसी वजह से दिल्ली में कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है. सरकार कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने का विकल्प भी तलाश रही है. इसके तहत दो से तीन साल की मोहलत या चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई का रास्ता कोर्ट के सामने रखने पर विचार किया जा रहा है.

कोलार में हजारों दुकानों के शटर गिरे, व्यापारियों का प्रदर्शन

बता दें कि आवासीय इलाकों में सीलिंग के विरोध में राजधानी के व्यापारियों का आक्रोश सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है. कोलार क्षेत्र में बुधवार को व्यापारियों ने बड़े स्तर पर बंद रखा. डी-मार्ट से लेकर छोटे-बड़े करीब तीन हजार प्रतिष्ठानों के शटर बंद रहे. व्यापारियों ने कई घंटे तक पैदल मार्च निकाला और व्यापार की अर्थी निकालकर विरोध जताया. बीमाकुंज, ललिता नगर और मंदाकिनी समेत कई बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित रहीं. व्यापारियों का कहना है कि अचानक कार्रवाई से कारोबार और रोजगार दोनों पर संकट खड़ा हो गया है.

195 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, त्योहारों से पहले बढ़ी चिंता

नगर निगम की ओर से अरेरा कालोनी, शाहपुरा, नरेला और हुजूर सहित अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई की गई है. अब तक 195 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर सीलिंग या पंचनामा कार्रवाई की जानकारी सामने आई है. व्यापारियों का कहना है कि कई लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया है और नियमित रूप से टैक्स भी जमा करते हैं. ऐसे में दुकानों पर कार्रवाई होने से व्यापारी ही नहीं, वहां काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है. रक्षाबंधन और गणेशोत्सव जैसे त्योहारों से पहले कार्रवाई ने चिंता और बढ़ा दी है.

सरकार के सामने तीन रास्ते, कोर्ट से राहत की उम्मीद

इस मामले के समाधान के लिए सरकार के सामने फिलहाल कई विकल्प हैं. पहला सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगना. दूसरा भोपाल के मास्टर प्लान और भू-उपयोग से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव कर व्यावहारिक समाधान तलाशना. तीसरा दूसरे राज्यों में अनधिकृत निर्माण और भू-उपयोग के नियमितीकरण के लिए अपनाए गए कानूनों का अध्ययन करना. गुजरात की व्यवस्था को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि सरकार का सबसे बड़ा प्रयास यही है कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान रखते हुए ऐसा समाधान निकले, जिससे आम भोपालवासी और व्यापारी बड़े नुकसान से बच सकें.