मोहन सरकार कोदो कुटकी पर देगी बंपर बोनस, फटाफट पूरा करें ये जरूरी काम

कोदो कुटकी की बिक्री पर प्रति क्विंटल 1 हजार बोनस ( ETV Bharat )

किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन इलाके के सेवा सहकारी संस्था केंद्र पर जाकर करा सकते हैं. हर्रई, बटकाखापा, धनोरा, तामिया, छिंदी, पातालकोट, जुन्नारदेव, परासिया, उमरेठ, मोहखेड़, पगारा, अमरवाड़ा और घोघरी के सेवा सहकारी संस्था केंद्र पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.

हर्रई, बटकाखापा, छिंदी, पातालकोट, तामिया, जुन्नारदेव क्षेत्र के आदिवासी अंचल में किसान कोदो-कुटकी की खेती करते हैं. जिले में लगभग 7 हजार एकड़ जमीन पर कोदो-कुटकी की फसल बोई गई है. कृषि उपसंचालक जितेन्द्र सिंह ने बताया कि "राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा चयनित जिलों में कोदो और कुटकी की खरीदी किया जाना है. इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कोदो और कुटकी के पंजीयन किया जाना है." उन्होंने कोदो एवं कुटकी फसल उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल का पंजीयन अवश्य कराएं. जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके."

छिंदवाड़ा: मोटे अनाज यानी मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए पहली बार मध्य प्रदेश सरकार मोटे अनाज कोदो और कुटकी में बोनस देने जा रही है. किसानों की उपज अब रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खरीदी जाएगी. इसके लिए पंजीयन कराना होगा, जिसके बाद प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस दिया जाएगा.

11 जिलों में सरकार खरीदेगी कोदो कुटकी (ETV Bharat)

इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन या मोबाईल/कम्प्यूटर पर एमपी किसान एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित लिंक पर जाकर किसानों को अपना डाटा अपलोड करना होगा. जिसमें आधार कार्ड, जमीन का खसरा नंबर, पटवारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.

1 क्विंटल में मिलेगा 1 हजार रुपए बोनस

कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार ने कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल और कुटकी का 3500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. इसके अलावा किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार बोनस भी देगी."

बोनस पाने की ये है शर्त

कोदो कुटकी बेचने के बाद बोनस सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत आएगा. किसानों को यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि वह अपनी फसल निर्धारित सरकारी खरीदी केंद्रों में या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ही बेचेंगे तो ही उन्हें बोनस मिलेगा. इसके लिए बाकायदा सेवा सहकारी समिति के निर्धारित खरीदी केंद्र और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को रसीद देंगे कि कितना अनाज उन्होंने बेचा है.

फसल का रजिस्ट्रेशन कराने पर ही मिलेगा लाभ (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के 11 जिलों में होगी खरीदी

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोदो-कुटकी की खरीदी होगी. जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली के किसानों से कोदो-कुटकी खरीदा जायेगा. मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंचे आंकड़ों के हिसाब से इन 11 जिलों में कोदो और कुटकी का ज्यादा उत्पादन हो रहा है.

क्या है कोदो और कुटकी

पातालकोट के वनस्पति और जनजातियों पर रिसर्च करने वाले वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि "बाजरा की 2 प्रजातियां हैं, जो काफी सेहतमंद होती हैं. ये ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं. कोदो-कुटकी को चावल की तरह उपयोग किया जाता है.

इसके साथ ही दलिया, उपमा, पुलाव, खीर और मिठाइयों जैसे कई तरह से बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है. पातालकोट और जनजाति इलाकों में रहने वाले लोग आमदनी के साथ-साथ खाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं. यहां के किसान और आदिवासी इसे बेचकर साल भर अपनी जरूरतें भी पूरा करते हैं."