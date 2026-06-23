ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में AI पकड़ेगा बीमारी, MRI, CT और X-RAY की जांच होगी स्मार्ट, तुरंत मिलेगा इलाज

एमपी के अस्पताल में एआई सिस्टम होंगे लागू ( ETV Bharat )