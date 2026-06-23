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मध्य प्रदेश में AI पकड़ेगा बीमारी, MRI, CT और X-RAY की जांच होगी स्मार्ट, तुरंत मिलेगा इलाज

महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में होगा AI सिस्टम, गंभीर बीमारियों की जल्द होगी जांच, उज्जैन में खुलेगा डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर .

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एमपी के अस्पताल में एआई सिस्टम होंगे लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी से जोड़ने की दिशा में अब मध्य प्रदेश भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ इमेजिंग सेंटरों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम लागू करने की योजना पर काम शुरू हुआ है. इस नई व्यवस्था में प्रदेश के अस्पतालों, इमेजिंग सेंटर में होने वाली जांच MRI, CT, X-RAY व अन्य AI बेस्ड होगी.

जिससे डॉक्टर बीमारी को बेहतर तरीके से समझकर रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे. मशीनें भी रिपोर्ट को डिटेल में तैयार कर सकेंगी. यानी महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में ये सेंटर एआई हेल्थ क्रांति के रूप में साबित होगा.

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उज्जैन में हुई बैठक (ETV Bharat)

IIT इंदौर द्वारा डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया "मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं. वहीं दूसरी और उज्जैन से पूरे एमपी को अलग-अलग सेक्टर में बड़ी सौगातें दी जा रही हैं. अब मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पताल जल्द ही एआई बेस्ड होने जा रहे हैं. जिसके लिए IIT इंदौर के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए एक बड़ी सौगात दी जा रही है. मध्य प्रदेश को साइंस एंड इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उज्जैन के इंजीनियर कॉलेज में IIT इंदौर द्वारा डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर खोलने के लिए प्रक्रिया तेज की गई है."

किस बीमारी के इलाज में मिलेगा फायदा, क्या होंगे बदलाव

जब एआई आधारित अस्पताल, इमेजिंग सेंटर होंगे, तब खासकर कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, फ्रैक्चर और अन्य गंभीर बीमारियों की पहचान आसानी से होगी. कई जगह रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है. ऐसे में समय की बचत होगी और जल्द उपचार मिलेगा. रिपोर्ट सामने आने के बाद आप अस्पताल का चयन जल्द कर पाएंगे. डॉक्टरों पर बढ़ता प्रेशर कम होगा. ग्रामीण और छोटे शहरों के मरीजों को इस सुविधा से फायदे होंगे. कुल मिलाकर AI आधारित हेल्थ सिस्टम आने वाले समय में मध्य प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है.

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उज्जैन में खुलेगा डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर (ETV Bharat)

कब दिए थे सीएम ने निर्देश?

उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह ने बताया कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पिछले दिनों भोपाल समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कामों को लेकर समीक्षा बैठक ली गई थी. जिसमें सीएम ने निर्देश देते हुए कहा था कि उज्जैन में मेडी सिटी, साइंस सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं. उज्जैन में ही मेडिकल, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना भी की जाए.

इसके लिए केंद्र सरकार से भी समन्वय किया जाए. साथ ही उज्जैन में डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर की स्थापना की जाए. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की उज्जैन में समीक्षा बैठक के बाद तय हुआ था. बैठक में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेलवेंद्रन के साथ कमिश्नर उज्जैन आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी के साथ ही आईआईटी की टीम भी मौजुद रही थी."

Last Updated : June 23, 2026 at 2:14 PM IST

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