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कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार, टास्क फोर्स के बाद अब बनेगा सख्त कानून

कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार ( Symbolic Picture )

भोपाल: मध्य प्रदेश में बढ़ते कोचिंग संस्थाओं पर मध्य प्रदेश सरकार अब नियंत्रण की तैयारी कर रही है. प्रदेश के कोचिंग संस्थानों को सरकार अब कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. कोचिग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार जल्द ही अधिनियम लेकर आने जा रही है. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. नए कानून के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. साथ ही कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या भी निर्धारित की जा सकती है. यह अधिनियम सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तैयार कर रही है. हर कोचिंग संस्थान का होगा रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है कि नए नियमों में प्रदेश में संचालित होने वाले सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी. कोचिंग संस्थान के लिए स्टूडेंट संख्या के मान से कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग का क्षेत्रफल भी होगा. इसके अलावा कोचिंग संस्थान में एक बैच में अधिकतम स्टूडेंट की संख्या अभी तय की जा सकती है. यानी कोचिंग संस्थान की एक क्लास में निश्चित संख्या से ज्यादा को स्टूडेंट को नहीं बैठाया जा सकेगा. कोचिंग संस्थानों को लेकर मोहन सरकार का नया कदम (ETV Bharat)