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मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी, फैलाई जा रही भ्रामक खबरें : मोहन यादव

मध्य प्रदेश में कार्यरत आउट सोर्स कर्मचारियों नहीं होंगे बाहर ( Etv Bharat )

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी आउट सोर्स कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा. आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान में जारी व्यवस्था कायम रहेगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैलाई जा रही खबरें भ्रामक हैं. मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम न ये बातें कहीं.