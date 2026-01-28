मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्विज, सही जवाब दो और जीतो ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, ई-स्कूटर
मध्य प्रदेश में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर क्विज का आयोजन. 55 जिलों के किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, ई-स्कूटर का इनाम.
Published : January 28, 2026 at 8:05 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के किसान ट्रैक्टर, मोटर साइकिल और ई-स्कूटर के इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए उन्हें एक क्विज में हिस्सा लेना होगा. इस क्विज में किसान कल्याण से जुड़ी मोहन सरकार की तमाम योजनाओं के संबंध में सवाल पूछे जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के जरिए प्रदेश के 55 जिलों के विजेता किसानों को 6.50 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर, बुलेट मोटर साइकिल और ई-स्कूटर ईनाम में दिए जाएंगे. उनका कहना है कि पुरस्कारों के लिहाज से देखें तो ये देश में अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल है.
सही जवाब दो और जीतो ट्रैक्टर, मोटर साइकिल
वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि "वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. इसमें लोक और जनजातीय कलाओं के उत्सव के साथ राज्य स्तरीय क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से चुने गए विजेता किसानों को करीब 6.50 करोड़ के ट्रैक्टर, बुलेट मोटर साइकिल और ई-स्कूटर पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे."
देना होगा 40 सवालों का सही जवाब
श्रीराम तिवारी ने बताया कि "इस क्विज में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ड्रिप सिंचाई योजना, बीज ग्राम योजना, गौ पालन योजना समेत मध्य प्रदेश में खेती किसानी से जुड़ी तमाम योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल के साथ एबीसीडी 4 ऑप्शन होंगे. जिसमें से एक सही जवाब देना होगा. जिन किसानों के पूरे 40 सवाल सही होंगे, उन सही जवाब वाले किसानों की लिस्टिंग के बाद लॉटरी के जरिए पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हर जिले में दिए जाएंगे. इस तरह से प्रदेश के सभी 55 जिलों में 3-3 किसान चुने जाएंगे."
15 मार्च 2026 तक पहला चरण
वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि "इस क्विज का प्रथण चरण 15 मार्च 2026 तक चलेगा और इसे www.veerbharatnyas.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा किया जा सकेगा. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसानों को पंचायत स्तर के किसान विकास केन्द्रों और कृषि मंडियों से भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा."
उन्होंने बताया कि "इनाम के रूप में 55 ट्रैक्टर पहले पुरस्कार में, जबकि 55 बुलेट मोटर साइकिल दूसरे पुरस्कार के रुप में और 55 ई-स्कूटी तृतीय पुरस्कार के तौर पर दी जाएंगी. इसके अलावा 55 किसान विकास केन्द्र, 55 कृषि उपज मंडी को नगद राशि रुपए 11 हजार प्रत्येक जिले में प्रदान की जाएगी."