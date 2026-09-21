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मध्य प्रदेश के इंटर्न डाक्टरों के लिए आ गई गुड न्यूज, 50 परसेंट स्टाइपेंड हाइक का आदेश जारी

एमबीबीएस इंटर्न डाक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा ( Getty image )