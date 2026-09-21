ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के इंटर्न डाक्टरों के लिए आ गई गुड न्यूज, 50 परसेंट स्टाइपेंड हाइक का आदेश जारी

मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस इंटर्न डाक्टरों को पहले 14,337 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 21,500 किया गया है. आदेश 1 अप्रैल 2026 से माना जाएगा प्रभावी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Intern doctors new stipend order
एमबीबीएस इंटर्न डाक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा (Getty image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत एमबीबीएस इंटर्न डाक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश सरकार ने जारी कर दिया है. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद इंटर्न डाक्टरों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है.

​1 अप्रैल 2026 से लागू होगी नई दरें

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अवर सचिव सीमा डहेरिया द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्न छात्रों के मासिक स्टाइपेंड में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. पहले इंटर्न डाक्टरों को 14,337 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 21,500 रुपये कर दिया गया है. यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा.

Intern doctors new stipend order
एमबीबीएस इंटर्न डाक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश (ETV Bharat)

​उपमुख्यमंत्री से वार्ता के बाद समाप्त हुआ था आंदोलन

​बता दें कि इंटर्न डाक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल के किलोल पार्क में लगातार तीन दिनों तक प्रदर्शन भी कर चुके थे. इसके बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और एमटीए के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मंत्रालय में मुलाकात की थी. इस बैठक में स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, जिसके आश्वासन पर डाक्टरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था और काम पर लौट आए थे.

लाठीचार्ज के मामले में पहले ही सरकार की बन चुकी थी सहमति

बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के ​बातचीत के दौरान डॉक्टरों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा था. सरकार ने प्रारंभिक जांच के आधार पर दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया था और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था. साथ ही सरकार ने यह भी आश्वस्त किया था कि आंदोलन में शामिल किसी भी डाक्टर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

TAGGED:

INTERN DOCTORS NEW STIPEND ORDER
INTERN DOCTORS STIPEND
MP INTERN DOCTORS
DOCTORS STIPEND HIKES
INTERN DOCTORS STIPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.