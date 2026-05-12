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नर्सिंग कॉलेजों में शुरू होने जा रहे एडमिशन, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए नियम

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने नियम तय कर दिए हैं. प्रदेश में पहली बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के आधार पर ही नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को अपनाया गया है. अब बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी जाएगी. उधर एएनएम, जीएनएम में प्रवेश 12वीं कक्षा के परसेंटेज के आधार पर ही होगा. राज्य सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है.

हर साल जारी होगा एडमिशन कलेंडर

प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. निजी कॉलेज संचालकों ने फैकल्टी के नाम पर जमकर गड़बड़ियां की थी. इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर प्रवेश प्रक्रिया के नए नियमों को तैयार किया गया है. नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एंट्रेस एग्जाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ही किया जाएगा. हर साल पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए एक कलेंडर जारी किया जाएगा. जिसमें प्रवेश के विभिन्न चरणों की समय सीमा तय की जाएगी.

नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेस एग्जाम (Getty Image)

एएनएमम और जीएनएम (General Nursing and Midwifery) में प्रवेश 12वीं की परीक्षा में प्राप्त परसेंटेज के आधार पर ही मिलेगा. जीएनएम में यदि किसी स्टूडेंट्स के समान प्रतिशत होते हैं तो जीव विज्ञान में प्राप्त होने वाले नंबर्स के आधार पर अधिक अंक वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. 12वीं क्लास में 40 फीसदी से कम अंक वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश का अवसर नहीं मिलेगा. इसमें अंग्रेजी विषय होना आवश्यक होगा. एएनएम में प्रवेश सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा.