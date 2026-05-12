ETV Bharat / state

नर्सिंग कॉलेजों में शुरू होने जा रहे एडमिशन, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए नियम

मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए नियम तय, अब छात्रों को देना होगा एंट्रेस एग्जाम, GNM में 12th परसेंटेज पर मिलेगा एडमिशन.

MP GOVT NEW RULE FOR NURSING
नर्सिंग कॉलेजों में शुरू होने जा रहे एडमिशन (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने नियम तय कर दिए हैं. प्रदेश में पहली बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के आधार पर ही नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को अपनाया गया है. अब बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी जाएगी. उधर एएनएम, जीएनएम में प्रवेश 12वीं कक्षा के परसेंटेज के आधार पर ही होगा. राज्य सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है.

हर साल जारी होगा एडमिशन कलेंडर

प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. निजी कॉलेज संचालकों ने फैकल्टी के नाम पर जमकर गड़बड़ियां की थी. इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर प्रवेश प्रक्रिया के नए नियमों को तैयार किया गया है. नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एंट्रेस एग्जाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ही किया जाएगा. हर साल पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए एक कलेंडर जारी किया जाएगा. जिसमें प्रवेश के विभिन्न चरणों की समय सीमा तय की जाएगी.

MP NURSING ADMISSION CALENDAR
नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेस एग्जाम (Getty Image)

एएनएमम और जीएनएम (General Nursing and Midwifery) में प्रवेश 12वीं की परीक्षा में प्राप्त परसेंटेज के आधार पर ही मिलेगा. जीएनएम में यदि किसी स्टूडेंट्स के समान प्रतिशत होते हैं तो जीव विज्ञान में प्राप्त होने वाले नंबर्स के आधार पर अधिक अंक वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. 12वीं क्लास में 40 फीसदी से कम अंक वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश का अवसर नहीं मिलेगा. इसमें अंग्रेजी विषय होना आवश्यक होगा. एएनएम में प्रवेश सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा.

छात्रों के पंजीयन के परीक्षण की जिम्मेदारी शिक्षण संस्था की प्रवेश समिति को होगी. परीक्षण के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी. जरूरी होने पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी.

समान अंक तो अधिक आयु से मिलेगा प्रवेश

बीएएसी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेना होगा. इसी तरह एमएससी नर्सिंग के लिए बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी के परसेंटेज को आधार बनाया जाएगा. इसी तरह पीबीएससी नर्सिंग के लिए जीएनएम की परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर एडमिशन होंगे. यदि किसी मामले में एक जैसे प्रतिशत होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी. यदि आयु भी समान हुई तो हिंदी वर्णमाला क्रम में नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी.

MP NURSING ENTRANCE EXAM RULE
वल्लभ भवन (ETV Bharat)

करीबन 28 हजार सीटों पर हो सकते हैं एडमिशन

उधर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निजी और सरकारी मिलाकर नर्सिंग कॉलेजों में 28 हजार सीटें थी, माना जा रहा है कि इतनी ही सीटों पर इस शिक्षा सत्र में एडमिशन होंगे. निजी नर्सिंग कॉलेजों में गडबड़ियों को रोकने के लिए पूर्व में संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, लेकिन उनके द्वारा इसमें रूचि न लिए जाने को देखते हुए अब निरीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को सौंपी जा सकती है.

TAGGED:

MP NURSING STUDENTS ENTRANCE EXAM
MP NURSING ADMISSION CALENDAR
GNM ADMISSION ON 12TH PERCENTAGE
MP NURSING ENTRANCE EXAM RULE
MP GOVT NEW RULE FOR NURSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.