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नहीं चलेगा इंटरनेट या नेटवर्क का बहाना, हर हाल में सरकारी कर्मचारियों को है आना

सरकारी शिक्षकों की हाजरी पर मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती, विभाग तैयार कर रहा कुंडली, भोपाल से बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

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सरकारी शिक्षकों पर मोहन सरकार की सख्ती (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 5:44 PM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब नेटवर्क के नाम पर अटेंडेस न लग पाने का बहाना नहीं बना पाएंगे. स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर में ऐसे स्कूलों की लिस्टिंग करा रहा है, जहां नेटवर्क की समस्या आम रहती है. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर नेटवर्क की समस्या रहने वाले स्कूलों की जानकारी बुलाई है. ऐसे नेटवर्कविहीन स्कूलों के साथ इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की भी जानकारी मांगी गई है.

इस वजह से कर्मचारियों पर सख्ती कर रही मध्य प्रदेश सरकार

स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुंचें और बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा समय दें, इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले सत्र से अटेंडेंस की ऑनलाइन व्यवस्था की है. ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने के बाद ही टीचर्स द्वारा नेटवर्क ने होने का हवाला देकर इससे बचा जाता रहा है. कई स्कूलों में तो किसी भी टीचर ने ऑनलाइन अटेडेंस नहीं भरी है. हालांकि, इसे लेकर सरकार द्वारा सख्ती भी की गई है. ऑनलाइन अटेंडेंस न करने पर सैलरी तक रोकने की चेतावनी जारी की गई. इसके बाद भी कई जिलों के स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था बेहतर तरीके से लागू नहीं हो सकी.

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शिक्षकों की हाजरी पर मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती (Etv Bharat)

अब हर जिले से बुलाई जा रही कर्मचारियों की रिपोर्ट

प्रदेश में 15 जून से शुरू होने वाले टीचर्स के नए शिक्षण सत्र से अब इस ऑनलाइन अटेंडेंस को सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे स्कूलों की जानकारी मांगी है, जहां नेटवर्क की समस्या लगातार बनी रहती है या फिर जहां नेटवर्क ही नहीं आता. ऐसे स्कूलों के साथ स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से शिक्षकों की संख्या, खाली पद, रिटायर्ड और मृत टीचर्स की जानकारी भेजने के लिए कहा है. इसके साथ जनगणना में लगे शिक्षकों की जानकारी भी मांगी गई है.

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जहां नेटवर्क नहीं वहां वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार

स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर केके द्विवेदी के मुताबिक, '' जिलों से जानकारी प्राप्त होने के बाद ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा, जहां नेटवर्क की समस्या बनी रहती है. ऐसे स्कूलों के लिए अटेंडेंस की अलग व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है. साथ ही बाकी जिलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को सख्ती से लागू किया जाएगा.''

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