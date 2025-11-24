ETV Bharat / state

MSP पर मक्का खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं भेजा प्रस्ताव!, पत्र में खुलासे का दावा

केंद्र ने मक्का की उपज 2400 प्रति क्विंटल खरीदने का किया था ऐलान, प्रदेश सरकार पर प्रस्ताव नहीं भेजने का बमोरी विधायक ने लगाया आरोप.

BAMORI MLA RISHI AGRAWAL ALLEGATION
कम कीमत पर मक्का बेचने को मजबूर हैं किसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
गुना: केंद्र सरकार ने मक्का की उपज को 2400 प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस खरीदी के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है. इसकी पुष्टि के लिए बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी पत्र का उल्लेख किया है. ऋषि अग्रवाल का आरोप है कि "मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक रबी विपणन सीजन (केएमएस) 2025-26 के लिए मक्का खरीदी का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है.

'कम कीमत पर मक्का बेचने को मजबूर हैं किसान'

बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने सोमवार को अपने कार्यालय में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया. जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने 2400 प्रति क्विंटल पर मक्का खरीदने की घोषणा कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान अपनी मक्का 1460 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचने के लिए मजबूर है. मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर मक्का खरीदी के लिए केंद्र को प्रस्ताव ही नहीं भेजा है."

भारी बारिश से भी किसानों को हुआ था नुकसान

विधायक अग्रवाल ने जुलाई से नवंबर तक गुना जिले में हुई अत्यधिक बारिश का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने गुना को प्रदेश में सर्वाधिक वर्षाग्रस्त जिलों में से बताया और कहा "गुना के बमौरी और दूसरे क्षेत्र भारी बारिश के कारण सर्वाधिक पीड़ित रहे. विधानसभा सत्र के दौरान फसल और पशुधन को हुए नुकसान की बात रखी थी." उन्होंने आगे कहा, "किसान ने जैसे-तैसे मेहनत करके मक्का की फसल तैयार की थी. केंद्र की समर्थन मूल्य की घोषणा से उसे उम्मीद मिली, लेकिन अक्टूबर महीने तक पंजीयन शुरू नहीं हो सका."

Bamori MLA Rishi Agrawal allegation
17 नवंबर को मिला पत्र का जवाब

अग्रवाल ने बताया कि "हमने खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर किसानों की स्थिति बताई थी. 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र का जवाब 17 नवंबर को प्राप्त हुआ. जिसमें पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर मक्का खरीदी के लिए केंद्र को प्रस्ताव ही नहीं भेजा है."

खाद को लेकर भी उठाए सवाल

विधायक ऋषि अग्रवाल ने पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा "पूरे प्रदेश में जनता त्रस्त है और सरकार मस्त बनी हुई है. प्रशासन दावे करता है कि खाद पर्याप्त है. जबकि डबल लॉक वितरण केंद्र और सोसायटी पर खाद नहीं मिल पा रहा. वितरण करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार भी सही नहीं है. जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है."

Madhya Pradesh farmer
कृषि उप संचालक जारी किया वीडियो

इस पर कृषि उप संचालक संजीव शर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि "किसान भाइयों आप यूरिया के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें. यूरिया हमारे पास प्रतिदिन 25-30 टन एनएफएल से प्राप्त हो रहा है और जल्द ही हमको एक रैक भी प्राप्त होने वाली है. अभी हमने डबल लॉक केंद्रों के साथ-साथ समितियों में भी यूरिया खाद पहुंचाने का प्रयास किया है. जिसमें बमोरी क्षेत्र की 8 समितियों सहित गुना और इसके आसपास की समितियों में भी खाद पहुंचाया गया है. जिस किसान को यूरिया की जरूरत हो, वो किसान भाई आएं, उन्हें बराबर मात्रा में यूरिया उपलब्ध होता रहेगा."

