कर्मचारियों पर लटकी सीपीसीटी की तलवार, अब सायबर सिक्योरिटी की भी लेनी होगी ट्रेनिंग
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर की सामान्य परीक्षा सीपीसीटी को अनिवार्य किया गया, सायबर सुरक्षा की जानकारी रखना भी जरूरी. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:29 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में भले ही सीपीसीटी परेशानी न बने, लेकिन कर्मचारियों को अब कम्प्यूटर की सामान्य परीक्षा यानी सीपीसीटी के साथ सायबर सुरक्षा की जानकारी रखना भी जरूरी हो गया है. इसकी शुरूआत नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से की गई है. प्रदेश के नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में काम करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को अब साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कम से कम 10 कोर्स भी पूरे करने होंगे.
30 दिन में कर्मचारियों को देना होगा जवाब
प्रदेश के नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में कर्मचारी बतौर कम्प्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं. इन कर्मचारियों के जिम्मे ही प्रदेश के निकायों का तमाम ऑनलाइन कामकाज भी होता है. अब ऐसे सभी कर्मचारियों की तकनीकि क्षमता की दिशा में नगरीय विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. इन सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के लिए तीन शर्त अनिवार्य कर दी गई है और इन्हें पूरा करने के लिए 30 दिन की समय सीमा दी गई है. इन शर्तों को पूरा न करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान और मानदेय पर असर पड़ सकता है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अपर आयुक्त मिशा सिंह ने इस संबंध में सभी निगरीय निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. अपर आयुक्त मिशा सिंह के मुताबिक "नगरीय निकायों में ऑनलाइन कामकाम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इन ऑपरेटर्स का कम्प्यूटर में दक्ष होना जरूरी है, ताकि सरकारी डेटा को भी सुरक्षित रखा जा सके."
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कम्प्यूटर में टेस्ट किया गया अनिवार्य
प्रदेश के सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए कम्प्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी सीपीसीटी को अनिवार्य किया गया है. निर्देश दिए गए हैं कि सभी ऑपरेटर्स को यह टेस्ट में पास होना जरूरी है. इसके अलावा इन कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के कर्मयोगी पोर्टल पर साइबर सिक्योरिटी और आईटी से जुडे कम से कम दस सर्टिफिकेट कोर्स भी पूरे किए जाने चाहिए. निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों को इन कोर्स को पूरा करने के बाद कम से कम 50 क्रेडिट प्वाइंट हासिल करना होगा. इन कोर्सेस में कम्प्यूटर से जुड़े सामान्य कोर्स के अलावा साइबर सिक्योरिटी बेकिस, एआई यूजिंग गूमल बोर्ड कोर्स शामिल हैं.
सीपीसीटी से राहत की मांग
उधर, कर्मचारी संगठन चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी से छूट दिए जाने की मांग लगातार उठा रहा है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी के मुताबिक "इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है. हाल ही में सीपीसीटी परीक्षा पास न कर पाने की वजह से कर्मचारियों को रिवर्ट करने की स्थिति पैदा हुई थी, हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद इस पर रोक लगी है, लेकिन इसको लेकर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं. कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर फिलहाल सांकेतिक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं.