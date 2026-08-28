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मध्य प्रदेश का कर्ज 5.61 लाख करोड़ तक पहुंचा, फिर भी सरकार की लाड़ली है बहना

मध्य प्रदेश का कर्ज 5.61 ट्रिलियन तक पहुंचा ( ETV Bharat )