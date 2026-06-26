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मध्य प्रदेश में फ्री नहीं मिलेगा पानी, गांवों को भी देना होगा वाटर टैक्स, आ गया नया नियम

मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों को दिए कई अधिकार, अब गांवों को देना होगा पानी का टैक्स, दुरुपयोग पर पंचायत लगाएगी जुर्माना.

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एमपी में गांवों को भी देना होगा वाटर टैक्स (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 12:59 PM IST

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भोपाल: जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के गांवों में नल जल योजना तो पहुंच गई, लेकिन अब योजना को लगातार चलाए रखने के लिए पंचायतों लोगों से इसका टैक्स भी वसूलेगी. इसके लिए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश पंचायत नल जल योजना संचालन संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 जारी कर दिए हैं. नल जल योजना के प्रबंधन के लिए पंचायतों को योजना के रखरखाव, नए कनेक्शन, बिजली बिल से लेकर इस सब के लिए टैक्स वसूलने तक के अधिकार दे दिए हैं.

राज्य सरकार ने जल कर वसूल का फाॅर्मूला भी तय कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में जल कर के रूप में हर माह 100 रुपए प्रतिमाह राशि ली जाएगी. नल जल योजना के पानी का गलत उपयोग करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

पंचायतों को लेकर नए नियम में कई प्रावधान

नगरीय निकायों के बाद अब पंचायतों में भी नल जल योजना के लिए जल प्रभार निर्धारण करने और इसे वसूली किया जाएगा. ग्रामीण एकज जल प्रदाय योजना के लिए बिजली बिलों का भुगतान निकायों को हर माह करना होगा. इसका प्रबंधन संबंधित पंचायत को ही करना होगा. पंचायतों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह पानी की फिजूल खर्ची को रोके और यदि कोई पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती है, जो वह उसकी मरम्मत कराएं. नए पानी कनेक्शन कराने की जिम्मेदारी भी पंचायत की ही होगी. नए नियमों में कई प्रावधान किए गए हैं.

जल प्रभार की राशि हर माह जमा न करने और बकाया राशि की वसूली न होने पर उपभोक्ता का नल कनेक्शन खत्म किया जा सकेगा.

पंचायत पानी समिति के प्रस्ताव पर समय सीमा निर्धारित कर इसके बाद 5 से 10 फीसदी तक का जुर्माना लगा सकेगी.

नल जल से सप्लाई होने वाले पीने के पानी का दुरूपयोग गाड़ी धोने, जानवरों को नहलाने, कृषि कार्य में करता है या फिर लाइन में मोटर जोड़कर पानी खींचता हुआ पाए जाने पर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

ग्राम पंचायतों नल जल योजना के संचालन और रखरखाव के लिए ऑपरेटर रख सकेगी. इसका भुगतान लिए जाने वाले जल प्रभार की राशि में से किया जाएगा.

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गांवों को देना होगा वाटर टैक्स (ETV Bharat)

पानी के लिए हर माह करना होगा भुगतान

नए नियमों के तहत अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी हर माह पीने के पानी के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा. यह राशि 100 रुपए से 120 रुपए प्रतिमाह हो सकती है. आदिवासी विकासखंडों में घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपए प्रतिमाह की राशि ली जाएगी. इसके घर के लिए नया कलेक्शन लेने के लिए 1 हजार रुपए से लेकर ढाई हजार रुपए तक की राशि का भुगतान करना होगा.

इसमें एससी-एसटी परिवारों को नए नल कनेक्शन के लिए 1 हजार रुपए, जबकि अन्य परिवारों को इसके लिए 2500 रुपए की राशि देनी होगी. यदि पंचायतों में किसी व्यवसायिक गतिविधि के लिए नल कलेक्शन लिया जाता है, तो इसके लिए 8000 हजार रुपए का भुगतान करना होगा.

आवेदन के 30 दिन में मिलेगा कनेक्शन

पंचायत में नया पानी कनेक्शन के लिए आवेदन की तारीख से 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है. पंचायतों की जिम्मेदारी होगी कि सप्लाई होने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच कराए. इसके लिए फील्ड टेस्ट किट से नियमित अंतराल पर जांच कर इसकी रिपोर्ट पंचायतों को पंचायत विभाग के पोर्टल से जरिए शासन को भेजनी होगी. पानी की जांच पीएचई विभाग के जिला प्रयोगशाला में कराई जाएगी. पानी दूषित मिलने पर पानी की सप्लाई बंद करना होगी. इसमें सुधार का काम पीएचई और जल निगम द्वारा किया जाएगा.

पंचायतों में बनानी होगी पानी समिति

पंचायतों नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई और इसके रखरखाव के लिए सभी पंचायतों में पानी समिति का भी गठन करना होगा. इस समिति का अध्यक्ष सरपंच होगा. जबकि सचिव समिति का पदेन सचिव होगा. समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक सदस्य होंगी. इसके अलावा अधिकतम 20 लोगों को नामांकन सदस्य बनाया जा सकेगा. ग्राम पंचायत के हर वार्ड से एक व्यक्ति को पानी समिति में सदस्य बनाया जाएगा. समिति में 50 फीसदी महिलाओं को रखा जाएगा. इसके अलावा एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण का भी ख्याल रखना होगा.

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