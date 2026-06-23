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मध्य प्रदेश कर्मचारियों के ट्रांसफर में शादी बन रही बाधा, टीचर नहीं भर पा रहे तबादला फॉर्म

मध्य प्रदेश में ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण को लेकर परेशान कर्मचारी, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बन रहा ऑनलाइन फार्म भरने में समस्या, वैकल्पिक दस्तावेजों की मान्यता नहीं, लास्ट डेट नजदीक.

MP EMPLOYEES TRANSFER FORM PROBLEM
मध्य प्रदेश कर्मचारियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में समस्या (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 3:48 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया शिक्षकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है. पोर्टल की तकनीकी खामियों और नई अनिवार्य शर्तों के कारण हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. सबसे बड़ी समस्या पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के सामने आ रही है. दरअसल इस बार पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाहने वालों के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है.

पुराने कर्मचारियों के लिए नई शर्त परेशानी

शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के अनुसार "स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं, जिनका विवाह 15 से 20 वर्ष पूर्व हुआ था. उस समय विवाह पंजीयन की व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थी और न ही विभागीय सेवाओं में इसकी कभी अनिवार्यता रही है. ऐसे में अचानक विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू होने से हजारों पात्र शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं.

MARRIAGE REGISTRATION CERTIFICATE
ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही परेशानी (ETV Bharat)

वैकल्पिक दस्तावेजों को मिले मान्यता

संगठन का कहना है कि पति-पत्नी संबंध प्रमाणित करने के लिए सेवा पुस्तिका, परिवार विवरण, नामांकित सदस्य रिकार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी अथवा अन्य विभागीय दस्तावेज पहले से उपलब्ध हैं. इन दस्तावेजों को मान्य नहीं किए जाने से शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."

MP EMPLOYEE VOLUNTARY TRANSFER
स्वैच्छिक स्थानांतरण फॉर्म भरने में परेशानी (ETV Bharat)

अंतिम तिथि नजदीक, बढ़ी चिंता

बता दें की स्थानांतरण के आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून निर्धारित है. ऐसे में जिन शिक्षकों के पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए निर्धारित समय में पंजीयन करवाकर आवेदन करना लगभग असंभव है. इससे पात्र शिक्षक अपने स्थानांतरण के अधिकार से वंचित हो सकते हैं.

संगठन ने शासन से की मांग

शासकीय शिक्षक संगठन ने शासन और स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि विवाह पंजीयन की अनिवार्यता में तत्काल संशोधन किया जाए. अन्य वैध दस्तावेजों को स्वीकार करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाए. साथ ही पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, जिससे कोई भी पात्र शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया से वंचित न रहे.

Last Updated : June 23, 2026 at 3:48 PM IST

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