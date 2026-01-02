ETV Bharat / state

साल 2026 में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की खुली किस्मत, मोहन सरकार दे रही भरकर छुट्टियां

भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव को स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव भेजा है. इसके तहत अब कर्मचारियों को जनवरी माह में 26 जनवरी के अलावा 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति का अवकाश घोषित किया गया है. 25 सितंबर 2026 शुक्रवार को अनंत चर्तुदशी का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों के मुताबिक 4 अतिरिक्त सरकारी छुट्टियों का लाभ मिलने जा रहा है. भोपाल जिला प्रशासन ने 4 स्थानीय अवकाश का ऐलान कर दिया है. इससे राजधानी के कर्मचारियों को सामान्य अवकाश मिलाकर कुल 29 छुट्टियां मिलेंगी. जनवरी माह में ही राजधानी भोपाल के कर्मचारियों को 26 जनवरी के अलावा एक अतिरिक्त सरकारी छुट्टी मिलेगी.

इसके चलते कर्मचारियों को शुक्रवार से रविवार तक लगातार 3 छुट्टियों का लाभ मिलेगा. 19 अक्टूबर सोमवार को महानवमी का भी स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. इससे कर्मचारियों को शनिवार से सोमवार तक के 3 अवकाश मिलेंगे. इसी तरह 3 दिसंबर 2026 गुरुवार को भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस सिर्फ भोपाल शहर के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

कर्मचारियों को कितनी मिलती हैं छुट्टियां

प्रदेश के कर्मचारियों को इस साल 25 सामान्य अवकाश मिलेंगे. हालांकि इस साल कर्मचारियों को 4 अवकाश का नुकसान हुआ है. हर साल कर्मचारियों को संत रविदास जयंती, महा शिवरात्रि, दीपावली और बिरसा मुंडा जयंती का भी अवकाश मिलता था, लेकिन यह अवकाश इस बार रविवार को पड़ रहे हैं. इसलिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है.

इसके अलावा 63 ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किए गए हैं. हालांकि कर्मचारी इसमें से तीन ऐच्छिक अवकाश भी ले सकेंगे. वहीं 13 सीएल, 15 मेडिकल लीव और 30 ईएल भी सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं. इस तरह वीक एंड को छोड़ दें तो कर्मचारियों को करीबन 61 छुट्टियां मिलती हैं. वहीं सार्वजनिक अवकाश की संख्या 23 निर्धारित है.