ETV Bharat / state

मोहन यादव सरकार ने सड़क किया SAF के हवाले, मध्य प्रदेश गृह विभाग का ट्रैफिक पर बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे एसएएफ जवान ( Getty Image )

भोपाल: राजधानी भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है. सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव और ट्रैफिक अमले में भारी कमी के चलते स्थिति लगातार बिगड़ रही है. अब इस समस्या से निपटने के लिए गृह विभाग ने विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ के जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात करने की तैयारी कर रहा है.

2,500 जवानों की कमी से जूझ रहा ट्रैफिक अमला