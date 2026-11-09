मोहन यादव सरकार ने सड़क किया SAF के हवाले, मध्य प्रदेश गृह विभाग का ट्रैफिक पर बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या, सड़कों पर उतरेंगे एसएएफ के जवान, ट्रैफिक ड्यूटी में होंगे तैनात. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 4:37 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है. सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव और ट्रैफिक अमले में भारी कमी के चलते स्थिति लगातार बिगड़ रही है. अब इस समस्या से निपटने के लिए गृह विभाग ने विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ के जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात करने की तैयारी कर रहा है.
2,500 जवानों की कमी से जूझ रहा ट्रैफिक अमला
बता दें कि मध्य प्रदेश में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस में 6 हजार पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनमें से केवल 3,500 पदों पर ही जवान तैनात हैं और करीब ढाई हजार पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. ऐसे में बल की कमी का सीधा असर भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों की व्यवस्था पर पड़ रहा है, जहां सुबह 9 से 11 बजे और शाम 5 से रात 10 बजे तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. अमला कम होने के कारण पुलिसकर्मी भी यातायात को नियंत्रित करने में पूरी तरह बेबस नजर आते हैं.
बड़े शहरों में बढ़ रहा वाहनों का दबाव
आरटीओ एजेंट प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि "प्रदेश के शहरी इलाकों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुकी है. जिसमें अकेले 1.36 करोड़ दोपहिया वाहन शामिल हैं. वहीं अकेले इंदौर में 3.38 लाख और भोपाल में 2.90 लाख चार पहिया वाहन दौड़ रहे हैं. इसके अलावा करीब 24 लाख वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल पुराने हो चुके हैं, इनमें 16 लाख दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. ऐसे में बड़े शहरों में बढ़ते वाहनों के दबाव के आगे मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम बौना साबित हो रहा है."
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एसएएफ की तैनाती और उच्च स्तर पर विचार
बता दें कि एसएएफ की प्रदेश भर में कुल 22 बटालियन हैं, जिनमें 22 हजार से अधिक जवान सेवाएं दे रहे हैं. एडीजी एसएएफ डी. श्रीनिवास वर्मा का कहना है कि "एसएएफ के जवानों का मूल काम कानून-व्यवस्था संभालना होता है, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए सभी बटालियनों के करीब 25 प्रतिशत यानी लगभग पांच हजार जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी में लगाने पर विचार किया जा रहा है. शुरुआती प्रशिक्षण के बाद इन जवानों को बड़े शहरों के मुख्य चौराहों पर तैनात किया जा सकता है. इस संबंध में उच्च स्तर पर मंथन जारी है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा."