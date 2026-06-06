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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोहन सरकार खंगाल रही आपका सर्विस रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश सरकार 38 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की कराएगी जांच, 5 विभागों में हड़कंप, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 3:20 PM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश में मोहन सरकार विभिन्न सरकारी विभागों की मुख्य समस्याओं के निराकरण में लगी हुई है. प्रदेश के प्रमुख 5 सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्षों पुराने लेखा-जोखा और दस्तावेजों को खंगालने की बड़ी तैयारी चल रही है, जो कई प्रशासनिक समीकरणों को बदल कर रख देगी. वित्त विभाग के एक पत्र के बाद शासन के पांच प्रमुख महकमों में खलबली मच गई है. यह पूरी कवायद केवल एक सामान्य रूटीन जांच नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा है. जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के हक और सरकारी खजाने दोनों से जुड़ा हुआ है.

खामोशी के पीछे की बड़ी हलचल

लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में अचानक एक विशेष स्क्रूटनी अभियान शुरू होने जा रहा है. इस अभियान के तहत करीब 38 हजार कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले और अन्य नियमित कर्मचारियों के पूरे सेवाकाल का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जाएगा. इस चौंकाने वाले कदम ने सचिवालय से लेकर जिला कार्यालयों तक हड़कंप मचा दिया है.

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मध्य प्रदेश के 5 बड़े विभागों में मची हलचल (Etv Bharat)

पन्नों में छिपी त्रुटियों आएंगी सामने

वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों (सर्विस बुक) में दर्ज एक-एक प्रविष्टि की सूक्ष्मता से जांच की जाएगी. कई मामलों में देखा गया है कि अधिकारियों की लापरवाही या लिपिकीय गलतियों के कारण कर्मचारियों के वेतनमान, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति और पदोन्नति से जुड़े मामले बरसों तक अटके रहते हैं. इस बार निर्देश बिल्कुल साफ हैं. सर्विस बुक को खोलो, गलतियों को पकड़ो और उन्हें तुरंत दुरुस्त करो. अगर किसी स्तर पर जानबूझकर गड़बड़ी की गई होगी, तो वहां जवाबदेही भी तय की जाएगी और कार्रवाई भी होगी.

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शिकायतों का निपटारा और समय की पाबंदी

मध्यप्रदेश नाप-तौल कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया, '' अक्सर यह देखा जाता है कि कर्मचारी अपनी क्रमोन्नति या सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए सालों तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं. वित्त विभाग ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए आगामी छह महीने की सख्त समयसीमा निर्धारित कर दी है. इस तय अवधि के भीतर सभी आहरण व संवितरण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को लंबित प्रकरणों का निराकरण करना होगा. इतना ही नहीं, इस पूरे अभियान की एक प्रगति रिपोर्ट लगातार वित्त विभाग को भेजी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि काम केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर हो रहा है.''

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