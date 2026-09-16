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राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए 10 लाख फीस, कांग्रेस का सवाल RSS से कितने कराए पैसे जमा

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ली 10 लाख रुपए की फीस, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का निशाना. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MP GOVT CHARGE RAHUL GANDHI PROGRAM
राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए 10 लाख फीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:58 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 1:05 PM IST

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भोपाल: संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इंदौर यात्रा को लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखी बयानबाजी चल रही है. राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए 10 लाख की राशि जमा कराए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरएसएस के कार्यक्रम पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का पद प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता है, लेकिन इसके बाद भी पहली बार विपक्षी नेता के कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई.

इस तरह से सभी सरकार अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिस उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम कर रही है, उसके आगे यह राशि मायने नहीं रखती.

जीतू पटवारी का सरकार पर निशाना (ETV Bharat)

पूछा आरएसएस के कार्यक्रम में कितनी राशि जमा कराई

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "प्रदेश में पिछले 5 सालों के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 1 हजार से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं. सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इन कार्यक्रम के स्थल के लिए आरएसएस से कितनी राशि जमा कराई गई, यदि इन कार्यक्रम के लिए राशि नहीं ली गई तो विपक्ष के नेता के कार्यक्रम के लिए राशि क्यों ली गई, लेकिन यह जनता देख रही है कि किस तरह तानाशाही पूर्व रवैया अपनाया जा रहा है.

कांग्रेस के लिए पैसे मायने नहीं रखते. पार्टी के लिए देश और प्रदेश की आने वाली पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था का सवाल इससे कई गुना बड़ा है. यही बात हम उठा रहे हैं. जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने सनातन, धार्मिकता और वोट बैंक की राजनीति की है. यह बीजेपी को मुबारक. बीजेपी ने इसी आधार पर राज किया है. इसकी वजह से ही देश भयाभयता में जा रहा है.

कांग्रेस ने उठाया शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. पटवारी ने कहा कि देश में 12 करोड़ बच्चे स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर रहे. 8.7 करोड़ युवा न एजुकेशन में है और न रोजगार और न ही ट्रेनिंग में. आने वाले सालों में युवा आबादी का हिस्सा तेजी से कम होने वाला है. देश की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे जा चुकी है.

JITU PATWARI TARGETED MP BJP
भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जीतू पटवारी (ETV Bharat)

पटवारी ने कहा कि देश और प्रदेश की स्कूली शिक्षा की हालत खराब है. देश में 16 फीसदी शिक्षकों की कमी है, जबकि मध्य प्रदेश के स्कूलों में 19 फीसदी शिक्षकों की कमी है. देश में 1 लाख स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 2269 है. पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 32.3 फीसदी बच्चे ही 12 कक्षा तक पहुंचते हैं.

बीजेपी कर रही लोगों को गुमराह

उधर राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को झूठ की गूंज बताए जाने पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को उसके जवाब देना चाहिए. बीजेपी सिर्फ बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम करती है. मध्य प्रदेश का विकास सागर में अवैध शराब से मौत, बालाघाट में बच्चों, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के रूप में दिखाई दे रहा है."

Last Updated : September 16, 2026 at 1:05 PM IST

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