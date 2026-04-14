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मध्य प्रदेश में जनगणना का काउंटडाउन शुरू, कर्मचारी नहीं पूछ सकते सदस्यों के नाम

भोपाल: मध्य प्रदेश में जनगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जनगणना दो चरणों में की जाएगी. इसका पहला चरण 1 मई से 30 मई तक होगा, लेकिन 16 अप्रैल से आम लोग अपने स्तर पर जनगणना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन खुद ही भर सकेंगे. ऑनलाइन जानकारी देने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है. उधर गृह विभाग ने जनगणना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जनगणना के दौरान कोई भी कर्मचारी परिवार की किसी भी महिला व महिला से उसके पति का नाम नहीं पूछ सकेगा. उधर जनगणना के दौरान घर पर लिखे गए नंबर को कोई भी व्यक्ति नहीं मिटा सकेगा, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

जनगणना के दौरान ऐसा करने पर होगी कार्रवाई

जनगणना के संबंध में गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. गृह विभाग ने जनगणना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं. जनगणना के दौरान सामान्य तरह के 33 सवाल पूछे जाएंगे. नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देना संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी. सवाल का जवाब न देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.

जनगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू (ETV Bharat)

जनगणना के दौरान कर्मचारी परिवार के किसी भी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा. साथ ही कोई भी महिला अपने पति या मृत पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगी. नाम बताने के लिए दवाब डालने पर कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी.

जनगणना कार्य के दौरान कर्मचारी किसी भी घर में जाने की अनुमति होगी. घर में अंदर आने से इंकार नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा जनगणना से जुड़े नंबर और चिन्ह घर के बाहर अंकित कर सकेगा.

जनगणना कार्य के दौरान कर्मचारी को काम से रोकने या जनगणना कार्य में बाधा डालने और जनगणना से जुड़े जानकारी देने से इंकार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.

जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना अनिवार्य होगा. गलत जानकारी देने और जानकारी न देने पर कार्रवाई के अधिकार होंगे.