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जनगणना के शुरुआती 14 दिन में पिछड़े भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहर, स्व गणना में रायसेन टॉप पर

जनगणना 2027 के पहले चरण में 14 दिनों में मध्यप्रदेश में 5 लाख 30 हजार परिवारों ने की स्व गणना. 30 अप्रैल है अंतिम तारीख.

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जनगणना के शुरुआती 14 दिन में पिछड़े बड़े शहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:30 PM IST

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भोपाल: जनगणना 2027 के पहले चरण में स्व गणना का ऑप्शन 30 अप्रैल की रात 12 बजे बंद हो जाएगा. पिछले 14 दिनों में प्रदेश में 5 लाख 30 हजार परिवारों ने अपने से गणना कर इसकी जानकारी ऑनलाइन भेज दी है. हालांकि इस प्रक्रिया में प्रदेश के छोटे जिले बड़े शहरों पर भारी साबित हुए हैं.

स्व गणना के मामले में रायसेन जिला सबसे भारी साबित हुआ है. रायसेन के 80 हजार से ज्यादा लोगों ने स्व गणना में अपना जानकारी ऑनलाइन भरी है. सबसे कम आंकड़ा निवाड़ी जिले का रहा. उधर राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर जिले छोटे शहरों के लोगों के उत्साह से पिछड़ गए.

14 दिनों में 5 लाख 30 हजार लोगों ने की स्व गणना

जनगणना 2027 के तहत 15 अप्रैल से स्व गणना की शुरूआत की गई थी, इसमें जनगणना की वेबसाइट पर जाकर खुद ही लोग अपनी जानकारी भर सकते हैं. स्थानीय निकायों द्वारा भी लोगों के मोबाइल पर इसकी लिंक भेज गई, ताकि लोग इसकी जानकारी खुद ही भरने को लेकर प्रोत्साहित हो सकें. पिछले 14 दिनों के दौरान प्रदेश में 5 लाख 30 हजार लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है.

स्व गणना में रायसेन टॉप पर, 30 अप्रैल है अंतिम तारीख (ETV Bharat)

बड़े शहर रह गए पीछे

स्व गणना की प्रक्रिया में बड़े शहर के परिवार पीछे रह गए. सबसे ज्यादा उत्साह रायसेन जिले के लोगों ने दिखाया. रायसेन के 80 हजार से ज्यादा लोगों ने स्व गणना की प्रक्रिया पूरी की है. इसके अलावा मंदसौर शहर के 72 हजार से ज्यादा लोगों ने स्व गणना की प्रक्रिया पूरी की है. जबकि बड़े शहरों के आंकड़े इनके मुकाबले काफी कम हैं. उज्जैन में 17 हजार 700 लोगों ने स्व गणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जबकि भोपाल में 13 हजार 500, जबलपुर के 12 हजार 400 और इंदौर के 8 हजार 800 लोगों ने स्व गणना में हिस्सा लिया है. सबसे कम आंकड़ा निवाड़ी जिले का रहा, जहां करीबन 500 लोगों ने ही स्व गणना की है.

30 अप्रैल की रात 12 बजे तक भर सकेंगे जानकारी

जनगणना विभाग के उप महारजिस्ट्रार डॉ. विजय कुमार के मुताबिक "स्व गणना की प्रक्रिया 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक चलेगी. इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा. 1 मई से जनगणना से जुड़े कर्मचारी घर-घर पहुंचकर जनगणना की प्रक्रिया पूरी करेंगें. हालांकि अभी स्व गणना के लिए कुछ वक्त बाकी है और लोग इसे खुद से भर सकते हैं."

स्व गणना की यह है पूरी प्रक्रिया

स्व गणना के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले पोर्टल को ओपन करना होगा और इसके बाद अपनी लैंग्वेज, राज्य और उसके नीचे दिया गए कैपचा भरना होगा. इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा. नंबर डालते ही नंबर पर ओटीपी आएगा. इसके बाद पिनकोड और घर की लोकेशन सिलेक्ट होगी. यह दर्ज करने के बाद जनगणना का फॉर्म खुल जाएगा. मोबाइल नंबर के साथ ई-मेल आईडी का भी ऑप्शन होगा, हालांकि यह ऑप्शनल होगा.

इसके बाद एक-एक करके 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे. इसमें सबसे पहले आपके मकान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसमें घर कैसा है, उसकी दीवारें, छत किस तरह की हैं. घर में पीने के पानी, बिजली के बारे में सवाल होंगे. इसके बाद टीवी, मोबाइल, वाहन और अनाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

सभी सवाल के साथ अलग-अलग ऑपशन दिए जाएंगे, जिसमें से किए एक पर क्लिक करना होगा. सभी 33 सवालों के जवाब देने के बाद प्रिव्यू का ऑप्शन आएगा. इसमें आपके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब को आप देख सकते हैं और जरूरी होने पर इसमें सुधार भी कर सकते हैं. इसके बाद सब्मिट का बटन दबाते ही पूरी जानकारी सेव हो जाएगी और जनगणना विभाग तक पहुंच जाएगी.

जनगणनाकर्मी के आने पर दिखाना होगा नंबर

स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 11 नंबर की एक एसई आईडी जनरेट होकर आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगी. इस आईडी को आपको संभाल कर रखना होगा. जब प्रगणक आपके घर पहुंचेंगे तो उन्हें यह आईडी दिखाना होगी. यह सही होने पर ही डेटा ओपन होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रगणक को फिर से पूरी जानकारी देनी होगी. फार्म में कोई जानकारी गलत भर दी गई है, तो उसे सिर्फ प्रगणक ही सुधार सकेंगे. 1 मई के बाद जब प्रगणक आपके घर पहुंचे तो उनकी मदद से इसमें सुधार किया जा सकेगा.

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