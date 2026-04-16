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सिर्फ 8 मिनट में इस तरह खुद भरें जनगणना का फॉर्म, मोहन यादव ने की स्व गणना की शुरूआत

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया स्व गणना पोर्टल, 30 अप्रैल से आम आदमी जनगणना विभाग की वेबसाइट पर जाकर भर सकेगा फॉर्मय

MOHAN YADAV LAUNCH SELF ENUMERATION
मोहन यादव ने की स्व गणना की शुरूआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू हो गया है. प्रदेश में इसकी शुरूआत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा स्व गणना पोर्टल पर प्रारंभिक पंजीकरण से की गई. 30 अप्रैल तक आम लोग जनगणना विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद ही अपना फार्म भर सकेंगे. यह प्रक्रिया बेहद सरल है और इसमें लोगों को 33 सवालों के जवाब देने होंगे. मध्य प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय के उप महारजिस्ट्रार डॉ. विजय कुमार ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताई. सिर्फ 7 मिनट के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है.

स्वगणना की यह है पूरी प्रक्रिया

स्व-गणना के लिए सबसे पहले आपको (se.census.gov.in) (https://censusindia.gov.in) पोर्टल को ओपन करना होगा. इसके बाद अपनी लैंग्वेज, राज्य और उसके नीचे दिया गए कैपचा भरना होगा. इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा. नंबर डालते ही नंबर पर ओटीपी आएगा. इसके बाद पिनकोड और घर की लोकेशन सिलेक्ट होगी. यह दर्ज करने के बाद जनगणना का फॉर्म खुल जाएगा. मोबाइल नंबर के साथ ई-मेल आईडी का भी ऑपशन होगा, हालांकि यह ऑपशनल होगा.

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जनगणना भवन (ETV Bharat)

इसके बाद एक-एक करके 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे. इसमें सबसे पहले आपके मकान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसमें घर कैसा है, उसकी दीवारें, छत कि तरह की है. घर में पीने के पानी, बिजली के बारे में सवाल होंगे. इसके बाद टीवी, मोबाइल, वाहन और अनाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. सभी सवाल के साथ अलग-अलग ऑपशन दिए जाएंगे. जिसमें से एक पर क्लिक करना होगा.

सभी 33 सवालों के जवाब देने के बाद प्रिव्यू का ऑपशन आएगा. इसमें आपके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब को आप देख सकते हैं और जरूरी होने पर इसमें सुधार भी कर सकते हैं. इसके बाद सबमिट का बटन दबाते ही पूरी जानकारी सेव हो जाएगी और जनगणना विभाग तक पहुंच जाएगी.

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सीएम ने की स्व गणना की शुरूआत (ETV Bharat)

प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब

सवाल- कैसे पता चलेगा फॉर्म सबमिट हो गया?

जवाब- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही 11 नंबर की एक एसई आईडी जनरेट होकर आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगी. इससे पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है.

सवाल- यदि कुछ गलत जानकारी सबमिट हो गई ?

जवाब- यदि फॉर्म में कोई जानकारी आपने गलत भर दी है, तो फॉर्म को फिर से ओपन कर इसमें आप सुधार नहीं कर सकेंगे. इसके लिए फॉर्म सबमिट करने के पहले उसे अच्छे से चेक कर लें.

सवाल- गलत जानकारी में कैसे होगा सुधार ?

जवाब - फॉर्म में कोई जानकारी गलत भर दी गई है, तो उसे सिर्फ प्रगणक ही सुधार सकेंगे. 1 मई के बाद जब प्रगणक आपके घर पहुंचे तो उनकी मदद से इसमें सुधार किया जा सकेगा.

सवाल- एसई आईडी क्या संभाल कर रखना होगा ?

जवाब - जी हां, एसई आईडी को आपको संभाल कर रखना होगा. जब प्रगणक आपके घर पहुंचेंगे तो उन्हें यह आईडी दिखाना होगी. यह सही होने पर ही डेटा ओपन होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रगणक को फिर से पूरी जानकारी देनी होगी.

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