बिरसा मुंडा के साथ बीजेपी का ट्राइबल प्लान, भव्य आयोजन में ऐसे जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी

मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी बिरसा मुंडा जयंती, 11 नवंबर से शुरू होंगे कार्यक्रम, क्रांति गौड़ को दी जाएगी 1 करोड़ की सम्माननिधी

MP GOVT BIRSA MUNDA ANNIVERSARY
बिरसा मुंडा के साथ बीजेपी का ट्राइबल प्लान, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 8:25 PM IST

4 Min Read
भोपाल: विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. आदिवासियों के नायक बिरसा मुंडा के सहारे बीजेपी मध्य प्रदेश के जनजातीय वोट बैंक की मजबूती की कोशिश अभी से शुरू कर रही है. 15 नवंबर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को इस बार प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाए जाने की तैयारी है.

आदिवासी समाज का जीवन बीजेपी की सरकार में कैसे और कितना बदला, इसकी झलक दिखाने सरकारी खर्च पर विदेशों में पढ़ रहे आदिवासी बच्चों को कार्यक्रम में बुलाने जा रही है. 47 विधानसभाओं में बिरसा मुंडा की रथ यात्राएं निकाली जाएंगी. महिला वर्ल्ड कप में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली क्रांति गौड़ को भी 15 नवंबर को ही 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी. जबलपुर में होने जा रहे आयोजन में पीएम मोदी भी जुड़ेंगे. मध्य प्रदेश में 22 फीसदी आदिवासी आबादी है.

एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने दी जानकारी (ETV Bharat)

बिरसा मुंडा की जयंती, 47 आदिवासी सीटों का एक्शन प्लान

एमपी में जो आदिवासी वोटर लंबे समय तक बीजेपी से छिटका रहा. बीजेपी लगातार उस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है. आदिवासी जिन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, बिरसा मुंडा की 150 जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के आयोजन का प्लान उन्हीं 47 सीटों को टारगेट करते हैं, जो आदिवासी बाहुल्य है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि "11 नवंबर से पूरे प्रदेश में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत होगी.

4 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे. जिसमें आदिवासी बाहुल्य जिलों में रथ यात्राएं निकाली जाएंगी. जबलपुर और अलीराजपुर में इन यात्राओं का समापन होगा. खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार का जनजातीय विभाग इसमें प्रमुख रुप से होगा. प्रदेश के हरदा, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, अलीराजपुर, सिंगरौली, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, धार, सीधी और शहडोल समेत 44 आदिवासी बाहुल्य जिलों की 47 सीटों पर ये कार्यक्रम होंगे."

खंडेलवाल के बयान से मिशनरी पर नई बहस

मीडिया से बातचीत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बिरसा मुंडा के बारे में बताते हुए कहा कि "उनकी शुरुआती शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी शिक्षा सही दिशा में नहीं मिल पा रही है, तो वे पारंपरिक धर्म की तरफ लौटे. उन्होंने आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक शोषण को देखा था. खंडेलवाल ने कहा कि इस महानयाक ने केवल 25 वर्ष का ही जीवन जिया, लेकिन अमर हो गए. उन्होंने आदिवासी समाज के सुधार के लिए शराबबंदी, चोरी न करने और झूठ से दूर रहने जैसे अनेक नियम बनाए. उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को सम्मान देते हुए आदिवासी समाज के लोग उन्हें ‘धरती आबा’ यानी धरती के भगवान या पिता के रूप में पूजते हैं."

15 नवंबर को सम्मानित होंगी क्रांति, विदेश से बच्चे भी आएंगे

मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्यमंत्री विजय शाह ने कहा कि "जनजातीय गौरव दिवस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है. जिनमें पार्टी कार्यकर्ता, जनजातीय समाज के लोग व अन्य समाजों के लोग भी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के समापन पर जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे. उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों की जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की योजना है.

हमने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आग्रह किया है कि वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम में शामिल मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि भी इस कार्यक्रम में दी जाए. इसके अलावा हम उन छात्रों से भी इस समारोह में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं, जो प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. सरकार उन्हें भारत आने-जाने का किराया भी देगी.

