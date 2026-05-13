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मध्य प्रदेश में होगा कैबिनेट विस्तार? मोहन यादव करेंगे मंत्रियों से चर्चा, डेट फिक्स

भोपाल: निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद अब सरकार में खाली पड़े मंत्री पद को भरे जाने को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रदेश की सरकार का आधा कार्यकाल ही बचा है, इसको देखते हुए अब सरकार ने प्रशासनिक और संगठन दोनों स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है. बचे हुए ढाई साल को लेकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री 21 से 23 मई तक तीन दिनों का मंथन शुरू करने जा रहे हैं. इसके पहले मुख्यमंत्री और संगठन पदाधिकारी मंत्रियों से भी वन टू वन चर्चा करने जा रहे हैं.

संगठन और सीएम करेंगे मंत्रियों से चर्चा

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का आधा कार्यकाल ही शेष बचा है. अगले ढाई साल के दौरान ही 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा होने हैं. 2027 में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे. इस तरह प्रदेश सरकार के काम काम करने के लिए एक साल का समय ही बचा है. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार भी तैयारियों में जुट गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पार्टी संगठन पदाधिकारी सभी मंत्रियों से वन टू वन चर्चा शुरू करने जा रहे हैं.

बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे. बैठक के दौरान मंत्रियों से उनके विभाग से जुड़ी बड़ी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने पर चर्चा होगी. साथ ही नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे. मंत्रियों के कामों की समीक्षा और चर्चा को मंत्रिमंडल में फेरबदल से जोड़कर भी देखा जा रहा है.