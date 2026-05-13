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मध्य प्रदेश में होगा कैबिनेट विस्तार? मोहन यादव करेंगे मंत्रियों से चर्चा, डेट फिक्स

मोहन यादव भरेंगे खाली पड़े मंत्री पद, संगठन पदाधिकारी-मंत्रियों से करेंगे वन टू वन चर्चा,बचे ढाई साल के कार्यकाल में जानेंगे योजनाओं की जमीनी हकीकत, भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में होगा कैबिनेट विस्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 4:45 PM IST

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भोपाल: निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद अब सरकार में खाली पड़े मंत्री पद को भरे जाने को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रदेश की सरकार का आधा कार्यकाल ही बचा है, इसको देखते हुए अब सरकार ने प्रशासनिक और संगठन दोनों स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है. बचे हुए ढाई साल को लेकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री 21 से 23 मई तक तीन दिनों का मंथन शुरू करने जा रहे हैं. इसके पहले मुख्यमंत्री और संगठन पदाधिकारी मंत्रियों से भी वन टू वन चर्चा करने जा रहे हैं.

संगठन और सीएम करेंगे मंत्रियों से चर्चा

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का आधा कार्यकाल ही शेष बचा है. अगले ढाई साल के दौरान ही 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा होने हैं. 2027 में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे. इस तरह प्रदेश सरकार के काम काम करने के लिए एक साल का समय ही बचा है. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार भी तैयारियों में जुट गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पार्टी संगठन पदाधिकारी सभी मंत्रियों से वन टू वन चर्चा शुरू करने जा रहे हैं.

बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे. बैठक के दौरान मंत्रियों से उनके विभाग से जुड़ी बड़ी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने पर चर्चा होगी. साथ ही नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे. मंत्रियों के कामों की समीक्षा और चर्चा को मंत्रिमंडल में फेरबदल से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

सीएम ने विभागों की बैठकें भी बुलाई, 3 दिन किए फिक्स

उधर बचे हुए ढाई साल को लेकर सरकार के परफॉर्मेंस और चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसको लेकर 21 मई से विभागवार समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं. समीक्षा बैठकें 2 दिनों तक चलेगी. इसमें मुख्य सचिव के अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे. समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों का पावर प्वाइंटर प्रजेंटेशन किया जाएगा.

इसमें सरकार की प्रमुख योजनाओं की जमीनी स्थिति पर चर्चा होगी. साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर भी चर्चा की जाएगी. समीक्षा बैठक के लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को एक क्यूआर कोड भेजा है, इसे स्कैन करते ही विभाग का पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन का टेम्पलेट ओपन होगा. इसमें मांगी गई पूरी जानकारी विभाग को भरकर भेजने होगी.

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