मध्य प्रदेश में 48 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री, बरगी क्रूज हादसे की न्यायिक जांच, मोहन कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले
मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर मोहन यादव सरकार की मुहर, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 5:08 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आबादी वाली जमीन पर रहने वाले लोगों को उनकी जमीन के रजिस्टर्ड दस्तावेज देने का निर्णय लिया गया है. सरकार के इस फैसले से अब पट्टे और आबादी वाली जमीन पर रहने वाले लोग अब इस दस्तावेज के आधार पर जमीन पर लोन ले सकेंगे. उधर कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पैसों के स्थान पर सिलाई की हुई यूनिफॉर्म दिए जाने का निर्णय लिया है.
कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले
कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया, '' प्रदेष में स्वामित्व योजना के तहत सैटेलाइट सर्वे किया जा चुका है और इसके जरिए आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है. इस सर्वे के बाद लोगों को संपत्ति के लिए स्वामित्व पत्र भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद लोगों को अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक लोन न मिलने की बड़ी समस्या आई. इसे देखते हुए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब सरकार संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी लोगों को उपलब्ध कराएगी. रजिस्ट्री होने के बाद लोग अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे. रजिस्ट्री कराए जाने का भार सरकार खुद उठाएगी.''
राज्य सरकार ने प्रदेश भर से ऐसी 48.80 लाख निजी संपत्तियों को चिन्हित किया है. इन संपत्तियों के रजिस्ट्री शुल्क के अलावा पंचायत उपकर भी सरकार भरेगी. इस पर सरकार पर करीबन 38 सौ करोड़ रुपए का भार आएगा. मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा, '' मध्य प्रदेश सरकार यह कदम उठाने वाली देश की पहली ऐसी सरकार होगी.''
कैबिनेट की बैठक में कई और फैसले लिए गए
- हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को प्रदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन किया गया.
- बरगी बांध क्रूज हादसे में हुई जनहानि की जांच के लिए न्यायिक जांच को कैबिनेट की मंजूरी दी गई.
- एमबीबीएस सीटों में बढ़ोत्तरी और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को फिलहाल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
अब स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगी यूनिफॉर्म
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने राज्य के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली यूनिफार्म को लेकर बदलाव किया है. अभी तक राज्य सरकार स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म की राशि के रूप में 600 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही थी. मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि लगातार यह बात सामने आ रही थी कि यूनिफॉर्म का पैसा घर वाले दूसरे कामों में खर्च कर देते थे और बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों को सिलाई की हुई यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया है. यह यूनिफॉर्म प्रदेश में काम कर रही पॉवरलूम कंपनियों द्वारा टेंडर बुलाकर दी जाएगी.
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दुग्ध उत्पादन बढ़कर 11 लाख लीटर पहुंचा
कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने गेहूं के रिकॉर्ड उपार्जन के संबंध में मंत्रियों को जानकारी दी. इसके अलावा समान नागरिक संहिता को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में लोगों से सुझाव बुलाए गए हैं यह प्रकिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बढ़ते दुग्ध उत्पादन की भी जानकारी दी गई. बताया गया कि प्रदेष में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 11 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गया है.