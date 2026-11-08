भोपाल से ग्वालियर और मंदसौर तक 1398 किमी लंबे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, कनेक्टिविटी को लगेंगे पंख
63 हजार करोड़ की लागत से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बदल देंगे मध्य प्रदेश की तस्वीर, 1398 किमी लंबे कॉरीडोर से जुड़ेगा महाकौशल. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 3:25 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किए जाने की तैयारी तेजी से चल रही है. जो फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर होंगे. खास बात ये है कि इन पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से प्रदेश के हर अंचल को कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलेगी. चाहे वो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्वालियर चंबल, मालवा निर्माण या फिर मध्यभारत हो.
पिछले दिनों मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव एमपीआरडीसी (मप्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड) के संचालक मंडल की बैठक ली थी. इस बैठक में 63 हजार 296 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सभी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए और कहा कि काम की गति को तेज किया जाए.
इन 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की चल रही है तैयारी
एमपीआरडीसी के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने जिन पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के कामकाज की समीक्षा की, वो 63 हजार 296 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं. बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि, ''कुल 1398 किमी लंबाई वाले पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तैयार करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं. ये सभी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फोरलेन, एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर, पेव्हड शेल्डर सहित बनाए जाएंगे. इसमें मंदसौर को राजधानी भोपाल से कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी दूरी करीब 258 किमी होगी. इसी तरह बुंदेलखंड और बघेलखंड की कनेक्टिविटी के लिए सागर से सतना 227 किमी, इसी तरह से महाकौशल को निमाड़ से जोड़ने के लिए जबलपुर से खंडवा के आशापुर तक 358 किमी, राजधानी भोपाल से ग्वालियर 320 किमी और कटनी से सिंगरौली 235 किमी शामिल हैं.''
क्या है इन सभी प्रोजेक्ट की स्थिति
बैठक में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव को बताया गया कि, ''इन सभी प्रोजेक्ट में अलग-अलग स्तर पर काम चल रहा है. भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना एवं जबलपुर- आशापुर में डीपीआर कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. कंसल्टेंट ने अलग-अलग अलाईनमेंट के विकल्प सुझाए हैं. एमपीआरडीसी सबसे बेहतर अलाइनमेंट का चयन करने की प्रक्रिया में जुटी है. इसी तरह भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली में डीपीआर कंसल्टेंट का चयन करने के लिए
टेंडर प्रक्रिया चल रही है.
एमपीआरडीसी संचालक मंडल ने इन सभी पांचों ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की फीजिबिलिटी रिपोर्ट और फीजिबल पाए जाने पर इनकी डीपीआर तैयार करने की अनुमति मप्र सड़क विकास निगम को दे दी है. इस अहम बैठक में विभागीय मंत्री राकेश सिंह सहित मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित, एसीएस वित्त, एसीएस नगरीय विकास एवं आवास, पीएस पीडब्ल्यूडी, प्रमुख सचिव वन, एमपीआरडीसी प्रबंध संचालक सहित संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे.''
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क्या कहा मुख्यमंत्री ने
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इन पांचों प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के साथ कहा कि, ''हर गांव-शहर को सड़कों से जोड़ना हमारा लक्ष्य है. प्रदेश में स्टेट हाईवे, फोरलेन, सिक्स लेन, 8 लेन और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के माध्यम से आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सड़कों के जो काम निर्माणाधीन हैं, उनमें कार्य की गति बढ़ाकर तेजी से पूरा कर लें. प्रमुख विभाग लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और मप्र हाऊसिंग बोर्ड के साथ आपसी तालमेल के साथ काम करें. सड़क निर्माण कार्यों की गति तेज करें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी काम करें तथा सभी संभावनाओं पर एक साथ काम करें.''