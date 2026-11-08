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भोपाल से ग्वालियर और मंदसौर तक 1398 किमी लंबे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, कनेक्टिविटी को लगेंगे पंख

मध्य प्रदेश में बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किए जाने की तैयारी तेजी से चल रही है. जो फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर होंगे. खास बात ये है कि इन पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से प्रदेश के हर अंचल को कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलेगी. चाहे वो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्वालियर चंबल, मालवा निर्माण या फिर मध्यभारत हो.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव एमपीआरडीसी (मप्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड) के संचालक मंडल की बैठक ली थी. इस बैठक में 63 हजार 296 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सभी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए और कहा कि काम की गति को तेज किया जाए.