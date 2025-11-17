ETV Bharat / state

BHEL को मिला 23 हजार करोड़ का ऑर्डर, मध्य प्रदेश सरकार से हुआ एग्रीमेंट

मध्य प्रदेश और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के बीच हुआ एग्रीमेंट, प्रदेश में बढ़ेगी 1320 मेगावाट की क्षमता.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 8:17 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की बिजली की क्षमता बढ़ाने में भारत नवरत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल मदद करेगा. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बीएचईएल को 23 हजार 600 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऑर्डर दिया है. मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और बीएचईएल के बीच सोमवार को एग्रीमेंट साइन किया गया. यह अनुबंध प्रदेश में दो नई ताप विद्युत इकाईयों को स्थापित करन के लिए किया गया है. यह दोनों इकाईयों को 2030 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है.

मध्य प्रदेश में बनेंगी दो विद्युत इकाइयां

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि "मध्य प्रदेश में बिजली की भविष्य की जरुरतों को देखते हुए प्रदेश में दो नई ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना की जा रही है. यह दोनों ताप विद्युत इकाइयां 600-600 मेगावाट की होंगी. इन्हें सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी और अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में स्थापित किया जाएगा. इन दोनों को शुरू करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है.

यह दोनों अत्याधुनिक, उच्च दक्षता वाली सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होंगी. बीएचईएल इन दोनों इकाइयों के लिए बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और दूसरे उपकरण बनाएगा.

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी (ETV Bharat)

प्रदेश में बढ़ेगी 1320 मेगावाट की क्षमता

इन दोनों इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद प्रदेश में बिजली की उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट और बढ़ जाएगी. मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता अभी 4570 मेगावाट है. 600-600 मेगावाट की इकाइयां स्थापित होने के बाद प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 5890 मेगावाट हो जाएगी. सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारनी की अभी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है. अभी यहां 250-250 मेगावाट की दो इकाइयों से बिजली उत्पादन हो रहा है.

जबकि अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई में 210 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है. 600-600 मेगावाट के नए प्लांट लगने के बाद सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारनी में उत्पादन क्षमता 1160 मेगावाट और चचाई की 870 मेगावाट हो जाएगी. मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के एमडी मनजीत सिंह ने बताया कि "इन दोनों थर्मल पॉवर प्लांट को स्थापित करने की दिशा में बीएचईएल के साथ हुआ अनुबंध एक अहम पड़ाव है."

