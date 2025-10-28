ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश सरकार फिर ले रही 5 हजार करोड़ का कर्ज, इस वजह से जुटाना पड़ रहा फंड

मध्यप्रदेश सरकार फिर ले रही 5 हजार करोड़ का कर्ज ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज राज्य सरकार मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस समारोह के ठीक पहले ले रही है. राज्य सरकार अब 5200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज दो किस्तों में लिया जाएगा. कर्ज के रूप में पहली किस्त में 2700 करोड़ रुपए और इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में 2500 करोड़ रुपए की राशि ली जाएगी. इस कर्ज के बाद राज्य सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में कर्ज का बोझ 42, हजार 600 करोड़ रुपए हो जाएगा. इसके पहले राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को भी तीन हजार करोड़ का कर्ज लिया था.

राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा 5200 करोड़ का कर्ज 22 सालों के लिए लिया जा रहा है. पहली किस्त के रूप में मिलने वाली 2700 करोड़ की राशि 21 सालों में सरकार चुकाएगी. इसका ब्याज के रूप में भुगतान अक्टूबर 2046 तक किया जाएगा. इसी तरह दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाली 2500 करोड़ की राशि को सरकार 22 सालों में चुकाएगी. इसका भुगतान अक्टूबर 2047 तक सरकार ब्याज के रूप में चुकाएगी. राज्य सरकार को यह कर्ज देव उठनी एकादशी 1 नवंबर के पहले मिल जाएगा.

इसी वित्तीय वर्ष में 42 हजार 600 करोड़ कर्ज ले चुकी है मोहन सरकार (Etv Bharat)

इसके पहले कब-कब लिया सरकार ने कर्ज?

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 42,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. इसके पहले राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को तीन हजार करोड़ का कर्ज बाजार से लिया था. इसके लिए 30 सितंबर को सरकार द्वारा ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की थी. यह कर्ज सरकार को 1500-1500 करोड़ की दो किस्तों में मिला था.

राज्य सरकार ने सितंबर माह में तीन बार कर्ज लिया. 30 सितंबर के पहले राज्य सरकार ने 23 सितंबर को भी 3 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. यह कर्ज भी सरकार ने 1500-1500 करोड़ की किस्त के रूप में लिया था.

इसके पहले 9 सितंबर को सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. यह कर्ज सरकार ने तीन किस्तों 1500-1500 और फिर 1 हजार रुपए के रूप में लिया था.

योजनाओं के लिए लिया जा रहा लोन

राज्य सरकार ने बताया है कि सरकार द्वारा यह कर्ज आरबीआई के जरिए मंजूर की गई योजनाओं के संचालन के लिए लिया जा रहा है. इसमें पॉवर प्रोजेक्ट, सिंचाई योजनाएं और कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़ी कई योजनाएं आती हैं. हालांकि राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहे लगातार कर्ज से प्रदेश में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. मध्यप्रदेश पर कर्ज बढ़कर 4 लाख 64 हजार करोड़ पहुंच चुका है.