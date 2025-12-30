ETV Bharat / state

15 फसलें बनेंगी मध्य प्रदेश की पहचान, मोहन यादव सरकार दिलाने जा रही GI टैग

मध्य प्रदेश सरकार 15 अलग-अलग उद्यानिकी उत्पादों को दिलाने जा रहे GI टैग, इन फसलों और खाद्यानों को मिलेगी अंतराष्ट्रीय पहचान.

15 फसलें बनेंगी मध्य प्रदेश की पहचान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 6:29 PM IST

भोपाल: अपने खुशबू और शानदार स्वाद के लिए रीवा का सुंदरजा आम मध्य प्रदेश की पहचान बन चुका है. इसी तरह रतलाम में पैदा होने वाला रियावन लहसुन अपनी अनोखी विशेषता और बंपन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है. यह दोनों ही फसलों को जीआई टैग मिल चुका है. अब राज्य सरकार 15 अलग-अलग उद्यानिकी उत्पादों को जीआई टैक दिलाने की कोशिश में जुट गया है. जीआई टैग मिलने से मध्य प्रदेश की इन फसलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी. इसका सीधा फायदा स्थानीय किसानों को होगा.

450 हेक्टेयर में हो रही आम की खेती

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा कहते हैं कि "प्रदेश की उद्यानिकी फसलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश की अलग-अलग खास फसलों को जीआई टैग दिलाने की कार्रवाई की जा रही है. इसका कितना अच्छा फायदा मिलता है. यह प्रदेश के सुंदरजा आम और रियावन लहसुन से समझा जा सकता है. सुंदरजा आम का रीवा में 450 हेक्टेयर रकबे में खेती हो रही है. जबकि रियावन लहसुन की खेती 2 हजार हेक्टेयर पर खेती हो रही है. दोनों ही फसलों को 2024 को जीआई टैग मिला है. इसके बाद राज्य शासन 15 अलग-अलग फसलों को टीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया में जुट गई है.

मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने दी जानकारी (ETV Bharat)

अब इन फसलों को मिलेगा टीआई टैग

मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में खरगौन इलाके की लाल मिर्च की अपनी अलग पहचान है. इस मिर्च का इस क्षेत्र में जबरदस्त उत्पादन होता है. लाल मिर्च खरगौन की पहचान बन गई है. इसी तरह जबलपुर की मटर विदेशी तक अपने स्वाद से लोगों को लुभा रही है. इन दोनों ही फसलों को जल्द ही जीआई टैग मिलने जा रहा है.

  1. बुरहानपुर के केला, सिवनी के सीताफल को भी जीआई टैग मिलेगा.
  2. नरसिंहपुर के बरमान का बैंगन, बैतूल के गाजरिया आम को भी जीआई टैग दिलाया जाएगा.
  3. इंदौर के मालवी आलू प्रसिद्ध है. यहां पैदा होने वाले आलू का उपयोग चिप्स बनाने में हो रहा है. इसे भी जीआई टैग दिलाया जाएगा.
  4. रतलाम की बालम ककड़ी अपने अलग स्वाद के लिए जानी जाती है. इसे भी जीआई टैग दिलाया जाएगा.
  5. जबलपुर के सिंघाड़ा, इंदौर के जीरावन को भी जीआई टैग दिलाया जाएगा.
  6. धार के खुरसानी इमली, नरसिंहपुर के गुड़, इंदौर के मालवी गराडू को भी जीआई टैग दिलाया जाएगा.
  7. देवास के मावा बाटी और सतना के खुरचन को भी जीआई टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है.

क्या होता है जीआई यानी भौगोलिक संकेतक

देश में अलग-अलग स्थानों की अपनी अलग-अलग पहचान होती है. जैसे मध्य प्रदेश की चंदेरी की साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है. इसका सीधा संबंध प्रदेश के चंदेरी से है. इस तरह की साड़ी सिर्फ चंदेरी में ही तैयार होती है. इसी तरह किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाली फसल या उद्यानिकी फसल भी अपनी-अलग पहचान रखती है. ऐसे विशेष उत्पाद, फसल या खाने-पीने की वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है, जो क्षेत्र विशेष की पहचान बताता है.

जबलपुर के सिंघाड़ा को भी मिल सकता है GI टैग (ETV Bharat)

जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं. जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है. एक बार जीआई टैग लेने के बाद यह अगले 10 सालों के लिए मान्य होता है.

